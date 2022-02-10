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Dizi

Mahkum 9. Bölüm tek parça izle son bölüm! Mahkum 9. bölüm full izle!

Mahkum 9. Bölümüyle izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. 'Innocent Defendant' dizisinin uyarlaması olarak ekrana gelen 'Mahkum'un yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk otururken, senaryosunu Uğraş Güneş uyarlıyor. Mahkum 9. Bölümde Fırat, oyunun kurallarını değiştirip hapishaneden kaçmak için plan yapar. Fırat, kaçıp kızını bulabilecek mi? Mahkum 9. bölüm full izleme bağlantısına haberimizden ulaşabilirsiniz.

10 Şubat 2022 Perşembe 23:47 - Güncelleme: 10 Şubat 2022 Perşembe 23:47
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FOX Tv'nin yeni dizisi Mahkum, 9. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. 'Innocent Defendant'tan uyarlanan dizinin başrollerinde Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya ve Melike İpek Yalova yer alıyor. Mahkum'un 9. bölümünde Büyük firar planının ilk adımını atmaya karar verir. Hayatını ortaya koyacağı bu planda başarılı olabilecek mi? Mahkum 9.bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Mahkum 9. bölüm full izle tek parça!

MAHKUM 9. BÖLÜM FULL İZLE!

Başrollerini Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya ve Melike İpek Yalova'nın üstlendiği dizide ayrıca Hayal Köseoğlu, Hakan Karsak, Hakan Salınmış, Tugay Mercan, Bülent Seyran, Nihal Koldaş, Bülent Düzgünoğlu, Muharrem Türksever ve Mehmet Ulay gibi ünlü isimler yer alıyor.

MAHKUM 9. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

FOX Tv'nin iddialı yapımlarından olan Mahkum'un 9. Bölümünde Hikayeyi baştan yazmanın vakti gelmiştir...

Barış'ın yalanları su yüzüne çıkmaya başlıyor. Annesi, oğlu Savaş'ın öldüğünü savcıya söylüyor.

Nazlı hamlesiyle Fırat'a büyük bir darbe vuran Barış, artık yok edecek kadar zarar verdiğinin farkındadır.

Bundan sonra Barış ne isterse o olacaktır. Ama gizemli ve yaralı yüz, Barış'ı köşeye sıkıştırmaya devam eder.

Kurtuluşun tek yolu bu adamın sırrını çözmekten geçer. Ancak hiç beklemediği anda büyük bir yol ayrımında bulur kendini.

Diğer yandan annesi Barış'a kardeşini neden öldürdüğünü soruyor. Fırat ise hikayesini yeniden yazmak için hapishaneden kaçmanın yolunu arıyor.

Kızını Barış'a bırakmak zorunda kalan Fırat, oyunun kurallarını değiştirmeye karar verir.

Dört duvar arasında eli kolu bağlı kalıp, bu savaşı sürdüremeyecektir. Büyük firar planının ilk adımını atmaya karar verir.

Hayatını ortaya koyacağı bu planda başarılı olabilecek midir?

Cemre'nin ısrarına rağmen hatırladıklarından bahsetmeyen Fırati bu kez gerçekten suç mu işleyecek?

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