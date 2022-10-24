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Dizi

Camdaki Kız 54. Bölüm 2. Fragmanı | Nalan'ın babası ortaya çıkıyor!

Camdaki Kız dizisinin 54. bölümünden 2. fragman yayınlandı. Kanal D'de ekrana gelen dizinin yeni bölümünde Nalan ve Hayri iyice yakınlaşmaya başlar. Selen ise ikiisinin arasında olup biteni anlar. Diğer yandan Nalan'ın babası Gortaya çıkar. Nalan şimdi ne yapacak? İşte Camdaki Kız 54. Bölüm 2. Fragmanı

24 Ekim 2022 Pazartesi 10:45 - Güncelleme:
Camdaki Kız 54. Bölüm 2. Fragmanı | Nalan'ın babası ortaya çıkıyor!
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Camdaki Kız 54. Bölümden 2. fragman yayınlandı. Dizinin ekrana gelen son bölümünde Nalan ve Hayri arasındaki yakınlık artmış, Muzo ise onları görmüştü. Yayınlanan yeni bölüm tanıtımında ise Nalan'ın babası, kızını görmek için Feride'yi arıyor. Peki Nalan, babasının kim olduğunu öğrenecek mi? İşte Camdaki Kız 54. Bölüm 2. Fragmanı ve yeni bölümde yaşanacaklar...

CAMDAKI KIZ 54. BÖLÜM 2. FRAGMANI | ABLA KIZIMLA KONUŞMAK İSTIYORUM!

Camdaki Kız Her Perşembe 20.00'de!

Nalan ile Hayri iyiden iyiye yakınlaşmaya başlar. Muzo ise Nalan'a olan aşkından adeta kahrolur.

Diğer taraftan Feride, Selen'in Nalan hakkında söylediklerine dayanamaz ve saçından tuttuğu gibi tehdit eder.

Hamile olduğu için kaçırılan Cana ise artık Feride'nin sırrını açık edecektir. Koroğlu ailesine Feride'nin Nalan'ın annesi olmadığını, babasının da belli olmadığını söyler.

CAMDAKİ KIZ KONUSU

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olan Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu'yla evlilik arifesinde bulur.

Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

Oyuncular: Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan, Devrim Yakut, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek bulunuyor.

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