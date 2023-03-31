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Dizi

Camdaki Kız 73. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Camdaki Kız 73.bölümde neler olacak?

Camdaki Kız dizisinin heyecanla beklenen 73. bölümünden ilk fragman yayınlandı. Camdaki Kız 73.bölümde Hayri'nin evli olduğunu öğrenen Nalan yıkılıyor... Hayri'nin konuşmasından şüphelenen Nalan, Billir ve Hafize'nin de Hayri'ye olan tavrını göz önünde bulundurup akşam onun evine konuşmaya gidiyor. Hayri'nin karısı ve çocukları olduğunu gören Nalan şimdi ne yapacak? İşte Camdaki Kız 73.bölüm fragmanı

31 Mart 2023 Cuma 10:54 - Güncelleme:
Camdaki Kız 73. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Camdaki Kız 73.bölümde neler olacak?
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Camdaki Kız 73. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Kanal D ekranlarında yayınlanan dizinin son bölümünde Nalan Hayri'nin evine gitmiş, onun evli ve 2 çocuk babası olduğunu öğrenmişti. Camdaki Kız 73. yeni bölümde Hayri tarafından hayal kırıklığına uğratılan Nalan yeniden büyük bir ailenin içinde olmak ister. Hayri ise Nalan'ın peşini bırakmaz ve ailesini alıp Nalan'ın kapısını çalar. İşte Camdaki Kız 73. Bölüm Fragmanı

CAMDAKİ KIZ 73. BÖLÜM FRAGMANI | BEN BİTTİ DEMEDEN BİTMEZ!

Kanal D'nin, yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği iddialı dizi Camdaki Kız'ın 73. bölüm fragmanında Nalan Hayri hakkındaki gerçeği öğrendikten sonra yıkılıyor...

CAMDAKİ KIZ 73. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Hayri hakkında şüphelenen Nalan, Hayri'nin evine gider. Kapıyı açan Hayri'nin bir karısı ve iki çocuğu olduğunu öğrenen Nalan adeta yıkılır.

NALAN, HAYRİ'NİN GERÇEK YÜZÜNÜ GÖRDÜ!

Hayri tarafından hayal kırıklığına uğratılan Nalan yeniden büyük bir ailenin içinde olmak ister ve Koroğlu konağında davet edildiği yemeğe icabet eder.

Muzo, Nalan'ın peşini bırakması konusunda Hayri'yi bir kez daha uyarır. Hayri ise Nalan'ın Sedat'a gösterdiği toleransı işaret ederek Nalan'dan ikinci bir şans isteyeceğini Muzo'ya söyler.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı dizisi Camdaki Kız dizisi 72. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Camdaki Kız'ın ekrana gelecek yeni bölümünde; Türkan'ın dükkana kadar gelmesi ve Hayri'yi Nalan'la beraber görmesi iyice şüphesini artırmıştır ama onlarla yüzleşmez. Öte yandan Nalan ne olduğunu anlamamıştır.

Camdaki Kızı dizi 72. Bölüm full izle!

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Camdaki Kız'ın ekrana gelen son bölümünde; Türkan'ın dükkana kadar gelmesi ve Hayri'yi Nalan'la beraber görmesi iyice şüphesini artırmıştır ama onlarla yüzleşmez. Nalan ne olduğunu anlamamıştır.

Muzo'dan sonra Billur da Hayri konusunda gerçekleri öğrenmiştir ve Nalan için endişelenmektedir. Nalan'ın içine düşen şüphe ise onu Hayri'nin evine götürür.

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NALAN, HAYRİ'NİN EVLİ OLDUĞUNU ÖĞRENİR!

Hayri ile Nalan baş başa olduğu bir an lokantaya eşi ve çocukları gelir. Başta Nalan hiçbir şeyden şüphelenmez. Nalan'ın etrafındaki herkes ise Hayri'nin evli olabileceğinden ve çocukları olduğundan şüphe duyar. Nalan, Hayri'ye toz konduramazken gerçek ile karşı karşıya kalır. Nalan, Hayri'nin evli olduğunu ve çocukları olduğunu öğrenir.

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