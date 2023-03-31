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Medya

30 Mart reyting sonuçları: Aldatmak, Yüz Yıllık Mucize, Camdaki Kız reyting sıralaması

30 Mart reyting sonuçları açıklandı. Perşembe akşamı Kanal D'de Camdaki Kız, TRT1'de Al Sancak, Show TV'de Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizilerinin yeni bölümleri ekranlarda yer aldı. ATV'de ise hem Aldatmak hem de dün yeni bölümü yayınlanmayan Kuruluş Osman dizisi seyirci karşısına çıktı. Star TV'de Yüz Yıllık Mucize dizisi ilk bölümüyle yeniden ekranlara gelirken, TV8'de Survivor 2023'ün yeni bölümü izleyiciyle buluştu. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 30 Mart 2023 reyting sonuçları

31 Mart 2023 Cuma 10:57 - Güncelleme:
30 Mart reyting sonuçları: Aldatmak, Yüz Yıllık Mucize, Camdaki Kız reyting sıralaması
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30 Mart 2023 Perşembe reyting sonuçları TİAK tarafından yayımlandı. Dün akşam televizyonlarda; Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Camdaki Kız, Aldatmak, Yüz Yıllık Mucize, Al Sancak, Iron Man 3 ve Survivor 2023 ekrana geldi. Perşembe günü gündüz kuşağı programlarının yanı sıra sevilen birçok dizi ve sinema filmleri ekranda yer aldı. Peki perşembe reyting listesi nasıl şekillendi? İşte 30 Mart reyting sonuçları

30 MART 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

Total'de ilk sırada Kanal D'de yayınlanan Camdaki Kız, ikinci sırada Atv dizisi Aldatmak, üçüncü sırada Atv Ana Haber yer aldı.

AB'de ise 1. sırada Camdaki Kız, 2. sırada Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber, 3. sırada ise Aldatmak dizisi yer aldı.

20+ABC1 grubunda birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber, üçüncü sırada ise Aldatmak dizisi yer aldı.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

Camdaki Kız 73. Bölüm Fragmanı yayınlandı!

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