İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ağustos 2023 Salı / 15 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9699
  • EURO
    29,6091
  • ALTIN
    1687.66
  • BIST100
    7205.69
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dizi
  • >
  • Dönence 5. Bölüm izle full HD tek parça! Dönence 5. Bölüm full izle Youtube!
Dizi

Dönence 5. Bölüm izle full HD tek parça! Dönence 5. Bölüm full izle Youtube!

Dönence 5. Bölüm izleyiciye heyecanlı anlar yaşatacak. Kanal D'nin, yapımcılığını D Media'nın, yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği yeni dizisi Dönence 5. bölümü ile perşembe akşamı ekrana geliyor. Dönence 5. Bölümde Özgür ve Gece'nin arasındaki ilişki güçlenirken herkesi şoke eden bir gelişme yaşanır. İşte kaçıranlar için Dönence 5. Bölüm full izleme bağlantısı ve yeni bölümde yaşananlar...

1 Ağustos 2023 Salı 17:15 - Güncelleme:
Dönence 5. Bölüm izle full HD tek parça! Dönence 5. Bölüm full izle Youtube!
ABONE OL

Dönence dizisi heyecan dolu yeni bölümüyle Kanal D'de ekrana geliyor. Başrollerinde Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu'nun yer aldığı dizi, İsrail yapımı olan Exceptional'dan uyarlanmıştır. Dönence 5. Bölümde Gülce denize düşüyor ve çırpınmaya başlıyor. Rüzgar'da Gülce'nin peşinden denize atlıyor. Peki, Gülce ve Rüzgar'a ne olacak? İşte Dönence 5. Bölüm full HD tek parça izleme sayfası

DÖNENCE 5. BÖLÜM İZLE FULL HD TEK PARÇA!

Dönence salı akşamı saat 20.00'da Kanal D'de!

DÖNENCE 5. BÖLÜM FULL İZLE YOUTUBE!

Başrollerinde Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu'nun yer aldığı Dönence'de Emre Kınay, Atakan Hoşgören, Didem İnselel, Ogün Kaptanoğlu, Ülkü Hilal Çiftçi, Doğan Karakaş, Nazlı Çetin, Şebnem Doğruer, Mesut Yılmaz, Edanur Gülbudak, Muammer Tali, Umut Kaya, Berfin Ant gibi başarılı isimler yer alıyor.

DÖNENCE 5. BÖLÜM ÖZETİ

Ailesinden gizlediği hastalığın pençesine her geçen gün daha çok düşen Cem'in aldığı ameliyat kararı hayatını ne şekilde etkileyecektir? Miro'nun sır gibi sakladığı gerçekleri öğrenen kişi kim?

GECE İLE ÖZGÜR ARASINDA İPLER GERİLİYOR!

Gece, Özgür'e çok ağır konuşuyor ve yalnızca Gülce için Özgür ile muhatap olduğunu söylüyor. Özgür ise duydukları karşısında altta kalmıyor.

Öte yandan Özgür'ün yanına giden Miro, onunla kavgaya tutuşuyor. Tüm bunlar olurken denize açılan Gülce ve Rüzgar tehlikeli anlar yaşıyor.

Gülce denize düşüyor ve çırpınmaya başlıyor. Rüzgar'da Gülce'nin peşinden denize atlıyor. Peki, Gülce ve Rüzgar'a ne olacak?

GECE, ÖZGÜR'DEN HOŞLANDIĞINI İTİRAF EDİYOR.

Rüzgar ve Gülce'nin yaşadığı olay Gece ve Özgür'ü tekrar bir araya getirir. Gece, Özgür'den hoşlandığını Miro'ya itiraf eder. Cem, hastalığını Verda'ya söylemek için bir adım atar. Gece ve Özgür, yeniden bir araya gelip kendilerine bir şans verebilecek mi?

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.