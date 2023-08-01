Dönence dizisi heyecan dolu yeni bölümüyle Kanal D'de ekrana geliyor. Başrollerinde Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu'nun yer aldığı dizi, İsrail yapımı olan Exceptional'dan uyarlanmıştır. Dönence 5. Bölümde Gülce denize düşüyor ve çırpınmaya başlıyor. Rüzgar'da Gülce'nin peşinden denize atlıyor. Peki, Gülce ve Rüzgar'a ne olacak? İşte Dönence 5. Bölüm full HD tek parça izleme sayfası

DÖNENCE 5. BÖLÜM İZLE FULL HD TEK PARÇA!

Dönence salı akşamı saat 20.00'da Kanal D'de!

DÖNENCE 5. BÖLÜM FULL İZLE YOUTUBE!

Başrollerinde Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu'nun yer aldığı Dönence'de Emre Kınay, Atakan Hoşgören, Didem İnselel, Ogün Kaptanoğlu, Ülkü Hilal Çiftçi, Doğan Karakaş, Nazlı Çetin, Şebnem Doğruer, Mesut Yılmaz, Edanur Gülbudak, Muammer Tali, Umut Kaya, Berfin Ant gibi başarılı isimler yer alıyor.

DÖNENCE 5. BÖLÜM ÖZETİ

Ailesinden gizlediği hastalığın pençesine her geçen gün daha çok düşen Cem'in aldığı ameliyat kararı hayatını ne şekilde etkileyecektir? Miro'nun sır gibi sakladığı gerçekleri öğrenen kişi kim?

GECE İLE ÖZGÜR ARASINDA İPLER GERİLİYOR!



Gece, Özgür'e çok ağır konuşuyor ve yalnızca Gülce için Özgür ile muhatap olduğunu söylüyor. Özgür ise duydukları karşısında altta kalmıyor.

Öte yandan Özgür'ün yanına giden Miro, onunla kavgaya tutuşuyor. Tüm bunlar olurken denize açılan Gülce ve Rüzgar tehlikeli anlar yaşıyor.

Gülce denize düşüyor ve çırpınmaya başlıyor. Rüzgar'da Gülce'nin peşinden denize atlıyor. Peki, Gülce ve Rüzgar'a ne olacak?

GECE, ÖZGÜR'DEN HOŞLANDIĞINI İTİRAF EDİYOR.



Rüzgar ve Gülce'nin yaşadığı olay Gece ve Özgür'ü tekrar bir araya getirir. Gece, Özgür'den hoşlandığını Miro'ya itiraf eder. Cem, hastalığını Verda'ya söylemek için bir adım atar. Gece ve Özgür, yeniden bir araya gelip kendilerine bir şans verebilecek mi?