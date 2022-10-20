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Dizi

Duy Beni 16. Bölüm izle tek parça! Duy Beni 16. Bölüm full izle (son bölüm)

Star Tv'de yayınlanan gençlik dizisi Duy Beni 16. Bölümde Aziz, okuldakilere Leyla'nın yerini bulduğunu söyler, herkesi bir yat yolculuğuna çıkarır fakat bu yolculuk, onlar için bir tuzaktan başka bir şey değildir. Duy Beni 16. Bölüm tek parça izleme bağlantısı ve yeni bölümde yaşananlar... Duy Beni 16. Bölüm full izle son bölüm!

20 Ekim 2022 Perşembe 20:43 - Güncelleme:
Duy Beni 16. Bölüm izle tek parça! Duy Beni 16. Bölüm full izle (son bölüm)
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Duy Beni, 16. Bölümüyle izleyicisini entrika dolu sahnelerle karşıladı. Başrollerinde Berk Hakman, Ege Kökenli, Rabia Soytürk, Caner Topçu, Murat Daltaban gibi isimler yer aldığı Duy Beni 16. Bölümde Leyla'nın kaybolmasıyla ilgili şüpheler Kanat üzerinde yoğunlaşırken Ekim onun yanında yer alır. Kanat'ın evinde birlikte araştırma yaparlar ve Ekim Kanat'ı polis baskınından kurtarır. Duy Beni son bölümde neler olacak? Duy Beni 16. bölüm full izleme bağlantısı ve yeni bölümde yaşananlar.

DUY BENİ 16. BÖLÜM İZLE!

Yönetmenliğini Ali Balcı üstlendiği dizinin senaryosunu Makbule Kosif ele alıyor.

"Duy Beni" merak uyandıran hikayesi ve güçlü kadrosuyla Perşembe akşamı Star'da!

DUY BENİ 16. BÖLÜM ÖZETİ

Duy Beni 16. Bölümde Leyla'nın kaybolmasıyla ilgili şüpheler Kanat üzerinde yoğunlaşırken Ekim onun yanında yer alır. Kanat'ın evinde birlikte araştırma yaparlar ve Ekim Kanat'ı polis baskınından kurtarır. Bu sırada, Kanat'ın çok yakınındaki birinden şüphelenirler ve onu takip etmeye karar verirler.

Ekim ve Kanat'ın sabaha kadar arabada birlikte zaman geçirdikleri gece birbirlerine bilmedikleri şeyleri anlatırlar ve romantik anlar yaşanır.

Derviş, Neşe'yle yemeğe çıkar ve ona hayallerinden bahseder. Öte yandan, çiftlik evinde gizlice yangın çıkarmak amacıyla hazırlık yapmaktadır. Bu yangının Leyla'yla bir ilgisi olduğu düşünülür.

Kanat, Leyla'nın bulunduğu yeri bulur ve tam harekete geçecekken gözaltına alınır.

Aziz, okuldakilere Leyla'nın yerini bulduğunu söyler, herkesi bir yat yolculuğuna çıkarır fakat bu yolculuk, onlar için bir tuzaktan başka bir şey değildir.

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