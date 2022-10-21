20 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Mahkum, Camdaki Kız, Aldatmak reyting sıralaması

20 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? 20 Ekim 2022 Perşembe akşamı Kanal D'de Camdaki Kız, ATV'de Aldatmak, TRT1'de Balkan Ninnisi, Star TV'de Duy Beni, Show TV'de Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Fox TV'de Mahkum, TV8'de ise Masterchef programı izleyiciyle buluştu. Peki Perşembe reyting sonuçları nasıl şekillendi? İşte 20 Ekim 2022 Perşembe reyting sıralaması

20 EKİM 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

20 Ekim tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor.

Geçen hafta Perşembe akşamının reyting sonuçlarında ise Total'de 1.sırada Atv'de izleyiciyle buluşan "Aldatmak", 2. sırada Atv'de ekrana gelen "Esra Erol'da", 3.sırada Show Tv'de yayınlanan "Gelsin Hayat Bildiği Gibi" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada Kanal D'de yayınlanan "Camdaki Kız", 2. sırada Atv "Aldatmak" 3.sırada ise Masterchef yer aldı.

20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile Ana Haber, üçüncü sırada Aldatmak dizisi yer aldı.

20 Ekim reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

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