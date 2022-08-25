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Dizi

Duy Beni 8. Bölüm izle tek parça! Duy Beni 8. bölüm full izle!

Duy Beni, 8. bölümüyle Star Tv'de ekrana geldi. Başrollerinde Berk Hakman, Ege Kökenli, Rabia Soytürk, Caner Topçu, Murat Daltaban gibi isimler yer aldığı Duy Beni 8. Bölümde Kanat tutuklanır. Polis, Gerçek Koleji'nden birinin ifadesine daha başvurur. Fakat verilen ifadeler birbirleriyle çelişir. Duy Beni 8. Bölüm tek parça izleme bağlantısı ve yeni bölümde yaşananlar... Duy Beni 8. bölüm full izle!

25 Ağustos 2022 Perşembe 19:57 - Güncelleme:
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Duy Beni 8. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yönetmenliğini Ali Balcı üstlendiği dizinin senaryosunu Makbule Kosif ele alıyor. Duy Beni 8. Bölümde Kanat'ın polisler tarafından götürülmesinden sonra öğrenciler ikiye ayrılır.Ekim, Bekir ve Ayşe'ye yapılan zorbalıkların boyutu artar. Fakat bu sefer Bekir de sessiz kalmayacaktır. Peki yeni bölümde neler olacak? Duy Beni 8. bölüm full izleme bağlantısı ve yeni bölümde yaşananlar.

DUY BENİ 8. BÖLÜM İZLE!

Duy Beni yeni bölümleriyle her Perşembe 20:00'de Star'da!

DUY BENİ 8. BÖLÜM ÖZETİ

Duy Beni 8. Bölümde Kanat'ın tutuklanması Gerçek Koleji'ndeki birçok kişiyi şaşkına uğratmıştır.

Leyla bu olaya Ekim'in sebep olduğunu düşünüp onu suçlarken, Ekim Kanat'ın masum olduğuna inanmaktadır.

Polis, Gerçek Koleji'nden birinin ifadesine daha başvurur.Verilen ifadelerin birbirleriyle çelişmesi ortalığı karıştırır.

Leyla bu zamana kadar mesajlaştığı kişinin Kanat olmadığı gerçeğiyle sarsılır. Kendini toplayıp Aziz'le yüzleştikten sonra yeni bir karar alır.Artık yeni bir hedefi vardır.

Kanat'ın polisler tarafından götürülmesinden sonra öğrenciler ikiye ayrılır.Ekim, Bekir ve Ayşe'ye yapılan zorbalıkların boyutu artar. Fakat bu sefer Bekir de sessiz kalmayacaktır.

Selim ve Bahar, Gerçek Koleji'nde yaşananların sorumlusuna karar verip bir plan yaparlar. Bu düzene dur diyeceklerdir. Ziya hocanın yarım bıraktığı işi tamamlamak için harekete geçerler. Bunun için birkaç öğrencinin yardımına ihtiyaçları vardır.

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