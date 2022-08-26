25 Ağustos Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı? Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Masterchef, Duy Beni reyting sonuçları

Reyting sonuçları ile Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV kanallarında en çok izlenen yapım belirleniyor. İzleyiciler, takip ettikleri dizi ve programların reyting sonuçlarını merak ediyor. Perşembe akşamı; Aşkı Memnu, Charlie'nin Melekleri, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Duy Beni, Kazanan Restoran, Çarıklı Milyoner ve MasterChef Türkiye izleyenleriyle buluştu. Peki Perşembe reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 25 Ağustos 2022 reyting sonuçları

25 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



25 Ağustos tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Perşembe akşamının reyting sonuçlarında ise Total'de 1. sırada Show TV'de izleyiciyle buluşan "Gelsin Hayat Bildiği Gibi", 2. sırada TV8'de ekrana gelen "Masterchef Türkiye", 3. sırada Star TV'de yayınlanan "Duy Beni" yer aldı.

AB'de ise 1. sırada "Gelsin Hayat Bildiği Gibi", 2. sırada "Masterchef Türkiye" 3. sırada "Fox Ana Haber" yer aldı.

REYTİNG NEDİR?

Reyting, bir televizyon programının ortalama izlenme oranını gösterir. Reklam verenler için bir kriter olarak geliştirilen reyting, tamamen ekonomik amaçlarla ölçülür.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanır. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oluyor.

Duy Beni 8. bölüm full izle!

Senden Daha Güzel 12. bölüm fragmanı yayınlandı! Efsun gerçeği öğreniyor!