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Dizi

Ego dizisi 11. Bölüm izle FOX TV! Ego 11. bölüm full izle tek parça!

EGO dizisi 11. bölümüyle FOX'de ekrana geldi. Başrollerinde Melisa Aslı Pamuk ve Alperen Duymaz'ın yer aldığı dizi, yayınlanan yeni bölümüyle ekranları kasıp kavurdu. Ego 11. bölümde Elif, Erhan'ın onu terk edişiyle darmadağın olmuştur. Tuncay, Elif'i iyileştirmek için elinden geleni yapacaktır. Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için; EGO 11. bölüm tek parça full izleme ekranı...

30 Nisan 2023 Pazar 20:16 - Güncelleme:
Ego dizisi 11. Bölüm izle FOX TV! Ego 11. bölüm full izle tek parça!
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Ego, 11. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Reytinglerde inanılmaz bir başarı elde eden EGO'nun yeni bölümünde neler yaşandığı ise büyük bir merakla takip ediliyor. FOX TV'nin yeni dizisi Ego'nun 11. bölümünde Elif'in söylediği yalanların ortaya çıkmasıyla, Erhan ve Elif arasındaki ipler tamamen kopmuştur. Sibel, Almanya'ya gidecek mi? Ego 11. Bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Ego 11. bölüm full izle FOX Tv!

EGO 11. BÖLÜM İZLE!

Yapımımını Pastel Film'in üstlendiği, yapımcılığını Efe İrvül ve Yaşar İrvül'ün üstlendiği, yönetmen koltuğunda Doğa Can Anafarta'ın oturduğu, senaryosunu Erkan Birgören ile Tuna Görgün'ün yazdığı "Ego" dizisi her Pazar saat 20.00'de FOX TV'de!

EGO 11. BÖLÜM ÖZETİ

Elif'in söylediği yalanların ortaya çıkmasıyla, Erhan ve Elif arasındaki ipler tamamen kopmuştur. Sibel, Almanya'ya gitmekten vazgeçmiştir. Erhan'ın yanında duracak, ona destek olacaktır.

Erhan, Sibel'le birlikte geçmişine doğru bir yolculuğa çıkar. Sibel, Erhan'ı daha yakından tanımak istemektedir.

Elif, Erhan'ın onu terk edişiyle darmadağın olmuştur. Tuncay, Elif'i iyileştirmek için elinden geleni yapacaktır.

EGO'NUN ÖNCEKİ BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTU?

Erhan ve Sibel'in yaptığı yüzleşme, işleri daha da zorlaştırmıştır. Sibel, Erhan'a yakın olmanın ikisine de zarar verdiğini düşünerek Timur'la birlikte Almanya'ya gitmeye karar verir.

Erhan her ne kadar Sibel'in kalmasını istese de başka çare olmadığının farkındadır. Elif ve bebeğinin yanında olmak zorundadır.

Diğer tarafta Elif ve Tuncay büyük bir sırrı paylaşmaktadır. Tuncay, Elif'i gerçekleri anlatması için ikna etmeye çalışır fakat Elif'in Erhan'ı kaybetmeye niyeti yoktur.

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