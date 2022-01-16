16 Ocak 2022 Pazar 20:24 - Güncelleme: 16 Ocak 2022 Pazar 20:24

FOX Tv'de ekrana gelen Elkızı, yeni bölümüyle yeni gününde izleyicisiyle buluştu. Elkızı 11. bölümde Ezo için umutlar tükenmişken hiç ummadığı biri ona yardım eder. Ezo, Harun'dan kurtulup özgürlüğüne kavuşabilecek mi? Elkızı son bölümü YouTube'dan izleme linki tek parça halinde haberimizde yer alıyor. Elkızı 11. Bölüm full izle!

Elkızı, her Pazar saat 20.00'da FOX'ta. Elkızı, küçük yaşta öksüz kalan Ezo isimli bir genç kızın acı dolu hayat hikayesini izleyiciye aktarıyor.

ELKIZI 11. BÖLÜM ÖZETİ

Harun'la evlenmek asıl başlayacak olan kabusun en hafifidir Ezo için. Annesi için bu işkenceye katlanmayı göze alır ancak zor durumdadır. Bunu da ilk ve tek fark eden Ali olur. Bir şeylerin yolunda gitmediğini anlar Ali ama Ezo dışında ona bunu itiraf edecek kimse de yoktur.

Zeliha'nın ilaçlarını içmemesiyle beraber her şey yeniden başlar. Hatırlıyordur Zeliha ve kendisine bunları yapan Cavidan'a bedelini ödetecektir. En önemlisi ise kızlarına, Ezo'ya ve Seher'e kavuşacaktır.

Ezo için ise umutlar tükenmişken hiç ummadığı birisi, Nermin ona yardım eder. Bir planı vardır ve eğer plan işlerse Ezo hem Harun'dan kurtulacak hem de özgürlüğüne kavuşacaktır.

Yeniden umutlanan Ezo için Ali ile kavuşmak artık hayal değildir fakat Songül ile Ali'yi gördüğü andaki kıskançlığı ve acısı Ezo'yu tepetaklak eder. Bu defa berabere yoktur. Kazananlar ve kaybedenlerin bir yarışı olacaktır sadece...

ELKIZI OYUNCULARI

Ezo Bozdağlı (Sevda Erginci)

Cavidan Bozdağlı (Perihan Savaş)

Resul Bozdağlı (Fikret Kuşkan)

Ayfer Bozdağlı (Nur Yazar)

Harun Karasu (İsmail Ege Şaşmaz)

Ali Demir (Münir Can Cindoruk)

Zeliha Bozdağlı (Sedef Avcı)

Songül Turan (Gökçe Akyıldız)

Seher Çetin (Çağla Şimşek)

Bekir Yılmaz (Sinan Arslan)

Ekrem Demir (Macit Koper)

Aslı Yaman (Pelinsu Çileli)

Nermin Şanlı (Toprak Sağlam)