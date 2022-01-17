16 Ocak 2022 Pazar reyting sonuçları: Teşkilat, Yargı, Survivor reyting sıralaması

17 Ocak 2022 Pazartesi 09:33 - Güncelleme: 17 Ocak 2022 Pazartesi 09:33

16 Ocak 2022 Pazar günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları, izleyici tarafından takip ediliyor. Pazar akşamı Show Tv'de Tosun Paşa, Kanal D'de Yargı, Star'da İbo Show, FOX Tv'de Elkızı, Tv8'de Survivor All Star, Atv'de Kim Milyoner Olmak İster?, TRT1'de Teşkilat dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. . Peki Pazar reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 16 Ocak 2022 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 16 Ocak reyting sıralaması

16 OCAK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

16 Ocak 2022 Pazar günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Pazar akşamının en çok izlenen yapımları TİAK tarafından yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

Geçen hafta Pazar akşamı en çok izlenen diziler ve haber programları ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Yargı, ikinciliği Teşkilat, üçüncülüğü ise Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada ise Yargı (ÖZET) yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada ise Masterchef Türkiye yer aldı.

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