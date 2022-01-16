16 Ocak 2022 Pazar 23:47 - Güncelleme: 16 Ocak 2022 Pazar 23:47

Yargı 16. bölüm izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yarg'ını 16. bölümünde Ilgaz, Ceylin'i savunmak için savcılık görevinden istifa eder ve avukatlık belgesini alır. Ceylin'in tutuksuz yargılanması için çetin bir savaş veren Ilgaz, Ceylin'i kurtarabilecek mi? Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği Yargı 16. bölüm izleme linki haberimizde. İşte Kanal D'nin izlenme rekoru kıran dizisi Yargı son bölüm full izle Puhutv linki

Yargı'nın ekrana gelen son bölümünde Ilgaz, Ceylin'i kurtarabilmek için elinden gelen her şeyi yapmaya kararlıdır. Yargı son bölüm full izle Puhutv! Tutuksuz yargılanmasına karar verilen Ceylin, Ilgaz'ın kollarına koşuyor.... Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in başrollerini paylaştığı Yargı dizisi yeni bölümleriyle Kanal D'de!

YARGI 16. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kanal D'nin, yapımını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz'in paylaştığı, çok konuşulan dizisi "Yargı" yeni bölümü ile ekrana geliyor. Senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Ali Bilgin'in oturduğu Yargı'nın yeni bölümünün konusu ise şöyle;

Ceylin'i savunmak için savcılık görevinden istifa eder ve avukatlık belgesini alır. Ceylin kurtarabilmek için elinden gelen her şeyi yapmaya kararlıdır. Ilgaz, Ceylin'in tutuksuz yargılanması için hukuk savaşı verir.

Metin ise, oğluna zarar verdiğini düşündüğü Ceylin'i uzak durması için uyarır. Ancak Ilgaz'ı yolundan çevirebilecek kimse yoktur. Ilgaz, Ceylin'in tutuksuz yargılanması için çetin bir savaş verir.



Sevdiği kadın ile mesleği arasında kalan Ilgaz hiç beklenmedik bir karar vererek herkesi çok şaşırtmıştır. Kendisine herkesten, kendisinden bile çok inanan Ilgaz'ın çıkmazlarından habersiz olan Ceylin, nasıl bir tutum takınacaktır?

Ilgaz'ın kendisini savunmaya çalıştığını öğrenen Ceylin, Ilgaz'ı savcılığı bırakmaması için ikna etmeye çalışır.

Diğer yandan Oğlunu öldürdüğüne dair tüm delillerinin Ceylin'i gösterdiğine inanan Yekta Tilmen, Ceylin ve etrafı için tüm varını yoğunu ve de arkasındaki adalet ordusunu göreve çağırmıştır. Kendi inandığı adaleti sağlamak uğruna, herkesi karşısına almak pahasına da olsa hamle yapmaktan çekinmeyecektir.

Pek çok yaralı kadınla bir arada kalmak zorunda olan Ceylin, bir yandan cinayet hatırlamak için uğraşırken; bu kadınların hikayesine de kayıtsız kalmakla kalmamak arasında bocalamaktadır.

Üstelik kendisi dışındaki dünyada çekilen kılıçlardan ve yeni oluşan cephelerden habersizken...

CEYLIN, ILGAZ'IN KOLLARINA KOŞUYOR!

Tutuksuz yargılanan Ceylin kendisini ailesinin evinde rahat hissedemez.

Ceylin, kendisini zorlu süreçlerde yalnız bırakmayan Ilgaz'a sığınır. Ilgaz'ın kollarına koşan Ceylin biraz olsun rahat bir nefes alır.

Alıştığı her şey birbiri ardına değişirken artık onu tek mutlu den şeyin Ilgaz'ın yanında olmak olduğu anlar.

Yargı yeni bölümleri ile her pazar akşamı saat 20.00'de Kanal D'de...