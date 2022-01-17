17 Ocak 2022 Pazartesi 20:45 - Güncelleme: 17 Ocak 2022 Pazartesi 20:45

Üç Kuruş dizisi 10. Bölümüyle Show Tv'de ekrana geldi. Başrollerinde; Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Nursel Köse ve Civan Canova'nın yer aldığı Üç Kuruş, yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Üç Kuruş 10. bölümde İrfan, Efe'yi öldürmek için gizlice evine girer. Ama Efe'nin gizli ajandasıyla karşılaşınca, ona önemli bir mesaj bırakır. Efe, İrfan'ı yakalayabilecek mi? İşte Üç Kuruş 10 Bölüm full izleme bağlantısı ve yeni bölümde yaşananlar... Üç Kuruş 10. Bölüm full izle Tek Parça!

Üç Kuruş, her Pazartesi saat 20.00'de Show TV'de! Show Tv'de yayınlanmaya başlayan Üç Kuruş dizisi 10. bölümü ekrana geldi. Üç Kuruş 10. Bölümde Efe'nin amirine söylediğisözleri dikkat çekti.

ÜÇ KURUŞ 10. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Üç Kuruş 10. bölümde İrfan, Efe'yi öldürmek için gizlice evine girer. Ama Efe'nin gizli ajandasıyla karşılaşınca, ona önemli bir mesaj bırakır.

Efe, İrfan'ın mesajını çözmek için Kartal'a geldiğinde, Kartal'la Nezih arasında başlayan savaşı öğrenir.

Kartal savaşın sonunu galip olarak görmeye, Efe ise kimse zarar görmeden savaşı bitirmeye kararlıdır. Leyla'nın uyarılarına rağmen planını hayata geçiren Efe, kendisini büyük bir değişimin eşiğinde bulur.

Kartal, Nezih'le savaşında hayatta kalabilmek için zekası kadar Bahar'a ihtiyacı olduğunu anlar. İrfan ise hiç kimsenin beklemediği bir manevrayla yeni oyununun ilk hamlesini yapar.

İrfan, ortak düşmanları için Kartal ve Efe ile görüşür. Kartal ve Efe'nin bir gece kulübüne bıraktıkları hediye merak konusu olurken Nezih ve adamlarının, Çıngıraklı'da olduğu anlarda ise gerilim yükselir.

Nezih, Kartal'a silah çekerken "İkili arasındaki savaşın galibi kim olacak?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

Üç Kuruş 10. Bölümde Efe ve İrfan'ın nefes kesen karşılaşmasının ekrana geldiği tanıtımda Kartal'ın yeni tarzı dikkat çekti.

Kartal, Nezih'in işini bitirmek için harekete geçerken "Hayat, yaşamla ölüm arasında bir seçenek sununca sen yaşamayı seçiyorsun." sözleri damga vurdu. Aksiyon dolu anlarda Şahin'in babasına isyan ettiği sahne izleyenlere duygu dolu dakikalar yaşattı.

Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Ercan Kesal, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Emrullah Çakay, Erkan Üçüncü, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu ve Ömer Civan Şit gibi genç oyuncular ile usta isimler yer alıyor.

ÜÇ KURUŞ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Show TV'nin Ay Yapım imzalı yeni dizisi Üç Kuruş, Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro'nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.