17 Ocak 2022 Pazartesi 23:45 - Güncelleme: 17 Ocak 2022 Pazartesi 23:45

Yasak Elma 127. son bölümü izleyenleriyle buluştu. Pazartesi akşamı FOX Tv'de ekrana gelen Yasak Elma 127. bölümde Yıldız, Kumru ve Çağatay'ın oyununu öğrendikten sonra sarsılır. Ender'in uyarısıyla yeniden ayağa kalkan Yıldız, Çağatay'a Kumru ile olan birlikteliğinin sonunu getireceğini söyler. Nitekim öyle olur. Kumru ve Çağatay'ın karşısına geçen Ömer, ikisine silah çeker. Yasak Elma 127.Bölüm Full İzleme linki ve Yasak Elma son bölüm özeti haberimizde.

Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Berk Oktay, Ece Dizdar, Yasmin Erbil, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in yer aldığı Yasak Elma 127.Bölüm İzleme linki sizlerle...

Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!

YASAK ELMA 127. SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden olan Yasak Elma'nın yeni bölümünde birbirinden önemli gelişmeler yaşandı.

Yasak Elma dizisinin merakla beklenen 127. yeni bölümünde Yıldız, Kumru ve Çağatay'ın oyununu öğrendikten sonra sarsılır.

Kumru ve Çağatay'ın oynadığı oyun bir tek Yıldız'ın değil Ömer'in de canını yakmıştır.

Yıldız yaşadığı şoku ve ihaneti kabul etmekte zorlanırken, Ömer'den haber alınamaz.

Ender'in uyarısıyla yeniden ayağa kalkan Yıldız, Çağatay'a Kumru ile olan birlikteliğinin sonunu getireceğini söyler. Nitekim de öyle olur.

Kumru ve Çağatay'ın karşısına geçen Ömer, ikisine silah çeker.

Yasak Elma 127. bölümde Ender ise Arzu'nun peşine düşmesinin cezasını ödeyecektir...