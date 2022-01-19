19 Ocak 2022 Çarşamba 12:12 - Güncelleme: 19 Ocak 2022 Çarşamba 12:12

Yasak Elma dizisinin merakla beklenen 128. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fox Tv'nin entrika kasırgası estiren dizisi Yasak Elma'nın son bölümünde Kumru ve Çağatay, evlilik için hazırlıklara başlamışardı. Yasak Elma 128. bölüm fragmanında Kumru, Yıldız'a düğün davetiyesini veriyor. Yıldız'ın buna karşılık yapacağı hamle ise herkesi şoke edecek. İşte Yasak Elma 128. bölüm fragmanı

YASAK ELMA 128. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Berk Oktay, Ece Dizdar, Yasmin Erbil, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in yer aldığı Yasak Elma'nın 128. bölüm fragmanı yayınlandı.

YASAK ELMA 128. YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Yasak Elma 128. bölüm fragmanında Kumru'nun Çağatay'la evlenecek olması Yıldız'ı çıldırtır. Kumru, Yıldız'a davetiye vermek için evine gelir.

Düğün günü geldiğinde Kumru gelinliğiyle babasının yanına gelip Yıldız'ı görünce şaşırır. Yıldız, evlilik cüzdanını göstererek Doğan ile evlendiğini açıklar. Kumru bu haberi duyunca şoke olur.

Yasak Elma yeni bölümüyle 24.01.2021 Pazartesi akşamı 20.00'de FOX'ta!

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden olan Yasak Elma'nın yeni bölümünde birbirinden önemli gelişmeler yaşandı.

Yasak Elma dizisinin önceki bölümünde Yıldız, Kumru ve Çağatay'ın oyununu öğrendikten sonra sarsılır.

Kumru ve Çağatay'ın oynadığı oyun bir tek Yıldız'ın değil Ömer'in de canını yakmıştır.

Yıldız yaşadığı şoku ve ihaneti kabul etmekte zorlanırken, Ömer'den haber alınamaz.

Ender'in uyarısıyla yeniden ayağa kalkan Yıldız, Çağatay'a Kumru ile olan birlikteliğinin sonunu getireceğini söyler. Nitekim de öyle olur.

Kumru ve Çağatay'ın karşısına geçen Ömer, ikisine silah çeker.

Ender ise Arzu'nun peşine düşmesinin cezasını ödeyecektir...

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