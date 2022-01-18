18 Ocak 2022 Salı 20:50 - Güncelleme: 18 Ocak 2022 Salı 20:50

Destan 7. Bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Atv'de ekrana gelen dizinin başrollerinde Ebru Şahin, Edip Tepeli, Selim Bayraktar, Burak Tozkoparan ve Deniz Barut yer alıyor. Destan 7. bölüme "İmdi vakit Dağ'ın onurunu alma vaktidir!" sözü damga vurdu. Atv'nin sevilen dizisi Destan 7. Bölümde; Alpagu Han'ın Akkız'a söylediği "Her şeyi öğrendim dile benden ne dilersen" sorusuna karşılık Akkız'ın "Batuga Teginimle kalmayı dilerim" cevabı dikkat çekti. Destan 7. bölüm izle full hd tek parça!

DESTAN 7. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

"İmdi vakit Dağ'ın onurunu alma vaktidir!"

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor. Bozdağ Film imzalı 'Destan' dizisinde Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı Akkız'la babasının sarayında ezilen Gök Tegini çolak Batuga'nın hikayesi anlatılıyor.

Destan dizisinin ekrana gelen son bölümünde Balamir'in kan dökeceğini ve suçu Pençe'nin üzerine atacağını öğrenen Akkız, saraya döner. Alpagu Han'ın yarasını iyileştirmesi için Kün Ata'yı da yanında getirmiştir.

Canına karşılık ise elinde iki koz vardır; Çolpah Hatun'un elindeki iki tutsak tegin. Oğullarını geri almak için gerekirse savaşmaya kararlı olan Alpagu Han'ın zırhını giymek isteyince fark ettiği şey, Akkız'ı ölümle karşı karşıya bırakır.

Desstan 7. bölümde Alpagu Han'la tutsak teginler için fidye pazarlığı yapan Çolpan Han, Dağ ile Gök'ün ilişkilerinin yeni bir döneme girmesini sağlar ama anlaşma şartları, Temur'u da Günseli'yi de kahreder.

Temur gemileri yakmaya kalkar. Günseli'nin hiç umulmadık birinden aldığı yardım teklifi ise Gök Hanlığı'nın başını çok büyük belaya sokar.

Akkız ile Batuga çok sarsıcı şeyler öğrendikleri bu süreçte birbirlerine iyice kenetlenir.

Batuga bir yandan Akkız'ın canını kurtarmaya çalışırken bir yandan Akkız'la birlikte Balamir'i suçüstü yakalamak için bir plan yapar.

Ancak Balamir bu sefer büyük oynamıştır ve herkesin hayatını değiştirecek planı mükemmel bir şekilde işlemektedir.

Bozdağ Film imzalı 'Destan' dizisinde Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı Akkız'la babasının sarayında ezilen Gök Tegini çolak Batuga'nın hikayesi anlatılıyor.