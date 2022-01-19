19 Ocak 2022 Çarşamba 10:53 - Güncelleme: 19 Ocak 2022 Çarşamba 10:53

18 Ocak reyting sonuçları açıklandı. Salı akşamı televizyonlarda Güldür Güldür Show, Recep İvedik, Destan, Evlilik Hakkında Her Şey, Survivor All Star, Büyük Göç ve Masumlar Apartmanı ekrana geldi. Yayınlanan bu yapımların izlenme oranları, TİAK ölçümleri neticesinde belli oldu. Peki Salı reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte AB ve Totalde 18 Ocak 2022 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 18 Ocak reyting sıralaması

18 OCAK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

18 Ocak 2022 Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Survivor All Star, ikinciliği Destan, üçüncülüğü ise Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Masumlar Apartmanı, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Masumlar Apartmanı yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 SURVIVOR ALL STAR TV8

2 DESTAN ATV

3 ESRA EROL'DA ATV

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

6 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

7 DESTAN (OZET) ATV

8 EVLILIK HAKKINDA HER SEY FOX

9 ATV ANA HABER ATV

10 SHOW ANA HABER SHOW TV

AB İLK 10 PROGRAM

1 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

2 SURVIVOR ALL STAR TV8

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 EVLILIK HAKKINDA HER SEY FOX

5 DESTAN ATV

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 ESRA EROL'DA ATV

8 MASUMLAR APARTMANI (OZET) TRT 1

9 EVLILIK HAKKINDA HER SEY (OZET) FOX

10 SURVIVOR ALL STAR OZET TV8

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 SURVIVOR ALL STAR TV8

2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

3 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

4 DESTAN ATV

5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

6 EVLILIK HAKKINDA HER SEY FOX

7 ESRA EROL'DA ATV

8 EVLILIK HAKKINDA HER SEY (OZET) FOX

9 ATV ANA HABER ATV

10 DESTAN (OZET) ATV

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