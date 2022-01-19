19 Ocak 2022 Çarşamba 12:10 - Güncelleme: 19 Ocak 2022 Çarşamba 12:10

Kalp Yarası 28. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nın yeni bölümünden ilk tanıtım ekrana geldi. Yayınlanan fragmanda Elif'in sahilde bulunmasıyla Ayşe kendini kahreder. Şahin de perişan olur. Diğer yandan Adnan'ı Yaman'ın öldürmüş olabileceği ihtimali konusundaki şüpheler artar. Peki Adnan'ı kim öldürdü? Elif yaşıyor mu? İşte Kalp Yarası 28. Bölüm Fragmanı

KALP YARASI 28. BÖLÜM FRAGMANI | ELİF YAŞIYOR MU?

Kalp Yarası 28. bölüm fragmanında Elif, sahilde baygın halde bulunur. Diğer yandan Adnan Beyin ölümünden şüpheli olan Yaman, gözaltına alınır.

Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin ve Merve Çağıran'ın yer aldığı Kalp Yarası, yeni bölümüyle Pazartesi akşamı Atv'de olacak.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Atv ekranlarının izlenme rekorları kıran yeni dizisi Kalp Yarası 27. bölüme Ferit'in "Babam cinayete kurban gitmiş..." sözü damga vurdu.

Adnan'ın ölümüyle yasa boğulan Sancakzade ailesine Yaman ve Hande'nin yaptığı sürpriz, konakta tüm dengelerin değişmesine neden olur.

Babasının ani ölümüyle sarsılan Ferit kendine gelmeye çalışırken, hiç beklemediği bir detay onu başka sorulara götürür.

Ayşe ise Şahin ve Mirza'nın amacını sonunda öğrenir ve büyük bir hayal kırıklığı yaşar.

Yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği, yapımcılığı Süreç Film tarafından üstlenilen dizinin genel hikayesi Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.