19 Ocak 2022 Çarşamba 20:32 - Güncelleme: 19 Ocak 2022 Çarşamba 20:32

Kuruluş Osman 78. bölüm izleyenleriyle buluştu. Atv'de ekrana gelen dizinin son bölümüne Osman Bey'in idam sahnesi damga vurdu. Kuruluş Osman 78. bölümde geri dönen Geyhatu ve Moğollar, Altuğ Alp'i öldürür. Bu sırada Vezir Alemşah, Bilecik Kalesi'nde Osman Bey'i idam etmeye karar verir. Osman Bey, darağacndan nasıl kurtulacak? Geyhatu'nun Altuğ Alp'i infaz etmesine Osman Bey nasıl tepki verecek? Kuruluş Osman son bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Kuruluş Osman 78.bölüm izle full hd tek parça!

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman 78. bölümde Osman Bey, çocukları kurtarmak için canla başla savaşıyor... Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman, Çarşamba akşamı atv ekranlarında yayınlanıyor.

KURULUŞ OSMAN 78. BÖLÜM ÖZETİ

Genel yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği, senaryosunu da Mehmet Bozdağ, Ozan Bodur, Atilla Engin ve Aslı Zeynep Peker Bozdağ'ın kaleme aldığı reyting rekoruna imza atan Kuruluş Osman dizisinin 72. bölümüne ipe giden Osman beyin asılmak üzereyken söylediği "Kayı'nın yiğit Alpları! Ben sizden razıyım, hakkım sizlere helaldir!" sözü damga vurdu.

Osman Bey, Vezir Alemşah'ın adamları tarafından yakalanıyor. Osman Bey'in yokluğunda ise Gündüz, Beylik postuna oturur.

Osman beyin yokluğunu fırsat bilen Dündar Bey ise, obadaki hatunlara "Sözümden çıkan olursa; Gayrı Bey buyruğunu çiğnemiş sayarım bilesiniz!" der. Gündüz Bey kardeşinin ölümüne karar veren Vezir Alemşah'tan ne isteyecek?

Kuruluş Osman'ın 78. bölümünde Vezir Alemşah'ı Bilecik Kalesi'nde köşeye sıkıştıran Osman Bey hiç beklemediği bir tuzağa düşerken, Tekfur Kosses de Tekfur Nikola'nın eline geçer.

Osman Bey ve alpleri esir edilip ağır işkenceden geçirilir. Vezir Alemşah, Osman Bey ve alplerinin bir an önce öldürülmesine karar verir!

Vezir Alemşah, bu anı büyük bir gösteriye çevirme derdindedir ve Bilecik Kalesi'nde kurulan darağacında Osman Bey'in boynuna urgan geçirir!

Kuruluş Osman dizisinin ekrana gelen son bölümüne Osman Bey'in "Biz ölürsek Şehid oluruz. Ama sağ kalır isek kendinize bir mezar kazıp içine giresiniz." sözü damga vurdu.

Geyhatu ve Moğolların dönüşü dengeleri nasıl değiştirecek?

Tekfur Nikola, Kosses'ten nasıl hesap soracak?

Geyhatu'nun Altuğ Alp'i infaz etmesine Osman Bey nasıl tepki verecek? Geyhatu ve Osman Bey nasıl karşı karşıya gelecek?

Malhun Hatun, Bala Hatun ve Kayılar; beylerinin esir düşmesine nasıl tepki verecek?

Başrollerinde; Burak Özçivit, Didem Balçın, Yıldız Çağrı Atiksoy, Serhat Kılıç, Erkan Avcı ve Seda Yıldız'ın yer aldığı Kuruluş Osman'da; Yıldıray Şahinler, Özge Törer, Emre Basalak, Rüzgar Aksoy, Burak Çelik, Çağrı Şensoy, Yiğit Uçan, Ahmet Yenilmez, Emin Gürsoy, Buse Arslan, Şeyma Korkmaz, Açelya Özcan, Fatih Ayhan, Ömer Ağan, Ahmet Kaynak, Serdar Kayaokay, Oğuzhan Karbi, Serhat Parıl, Melis Gürhan, Can Bartu Aslan, Burak Alp Yenilmez, Gizem Kala, Recep Çavdar, Rıdvan Uludaşdemir ve Serdar Akülker gibi başarılı oyuncular rol alıyor.