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Medya

19 Ocak 2022 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı? Sadakatsiz, Survivor, Kuruluş Osman reyting sıralaması

19 Ocak 2022 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları takip ediliyor. İzleyiciler, takip ettikleri dizi ve programların izlenme oranlarını gösteren reyting sonuçlarını merak ediyor. Çarşamba akşamı; Avanak Abdi, Sadakatsiz, Annemizi Saklarken, 112 Acil Çağrı, Kanunsuz Topraklar, Survivor All Star ve Kuruluş Osman izleyenleriyle buluştu. Peki Çarşamba reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 19 Ocak 2022 reyting sonuçları

20 Ocak 2022 Perşembe 09:34 - Güncelleme: 20 Ocak 2022 Perşembe 09:34
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19 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı? Çarşamba akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Çarşamba akşamı Kanal D'de Sadakatsiz, Atv'de Kuruluş Osman, Star Tv'de Annemizi Saklarken, FOX Tv'de Kanunsuz Topraklar, Tv8'de Survivor All Star, TRT1'de 112 Acil Çağrı ve Show Tv'de Avanak Abdi reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Çarşamba reyting sonuçlarına göre en çok ne izlendi? İşte 19 Ocak 2022 reyting sonuçları

19 Ocak 2022 Çarşamba Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV kanallarında yayınlanan yapımlar reytinglerde yarıştı. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. İşte Çarşamba dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

19 OCAK 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

19 Ocak tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Çarşamba akşamının reyting sonuçlarında ise Total izleyici grubunda birinciliği Esra Erol'da, ikinciliği Masterchef Türkiye, üçüncülüğü ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Masterchef Türkiye, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada ise Annemizi Saklarken yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Masterchef Türkiye, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada ise Esra Erol'da yer aldı.

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