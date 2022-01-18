17 Ocak 2022 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı! Alparslan Selçuklu, Yasak Elma, Kalp Yarası reytingleri

18 Ocak 2022 Salı 10:39 - Güncelleme: 18 Ocak 2022 Salı 10:39

17 Ocak 2022 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı. Pazartesi akşamı Show Tv'de Güldür Güldür Show, Kanal D'de Yargı, Star'da İbo Kocan Kadar Konuş: Diriliş, FOX Tv'de Yasak Elma, Tv8'de Survivor All Star, Atv'de Kalp Yarası, TRT1'de Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. . Peki Pazartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 17 Ocak 2022 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 17 Ocak reyting sıralaması

17 OCAK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

17 Ocak 2022 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Alparslan Büyük Selçuklu, ikinciliği Yasak Elma, üçüncülüğü ise Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU TRT 1

2 YASAK ELMA FOX

3 ESRA EROL'DA ATV

4 SURVIVOR ALL STAR TV8

5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 UC KURUS SHOW TV

8 ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU (OZET) TRT 1

9 YASAK ELMA (OZET) FOX

10 KALP YARASI ATV

AB İLK 10 PROGRAM

1 ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU TRT 1

2 SURVIVOR ALL STAR TV8

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 YASAK ELMA FOX

5 ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU (OZET) TRT 1

6 UC KURUS SHOW TV

7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

8 YASAK ELMA (OZET) FOX

9 ESRA EROL'DA ATV

10 SHOW ANA HABER SHOW TV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU TRT 1

2 SURVIVOR ALL STAR TV8

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 YASAK ELMA FOX

5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

6 ESRA EROL'DA ATV

7 ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU (OZET) TRT 1

8 UC KURUS SHOW TV

9 YASAK ELMA (OZET) FOX

10 ATV ANA HABER ATV

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