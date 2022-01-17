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Dizi

Kalp Yarası 27 bölüm full izle Youtube! Kalp Yarası 27. bölüm izle!

Kalp Yarası 27. bölüm, izleyici karşısına çıktı. Atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası 27. bölümde Ferit'in Ayşe'ye söylediği 'Bundan sonra kimse seni üzemeyecek!'sözü damga vurdu. Adnan beyin ölümü üzerindeki şüpheler günyüzüne çıkmaya başlar... Ferit, babasının cinayete kurban gittiğini öğrenebilecek mi? Kalp Yarası 27. bölümü izlemek isteyenler, Youtube ve Atv bağlantılarına haberimizden ulaşabilirler. Kalp Yarası 27. bölüm full izle!

17 Ocak 2022 Pazartesi 20:39 - Güncelleme: 17 Ocak 2022 Pazartesi 20:39
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Kalp Yarası 27. bölüm izleyenleriyle buluştu. Atv'nin izlenme rekorları kıran dizisi Kalp Yarası'nın yeni bölümünde Sancakzade Ailesi, Adnan Bey'in ölümünden sonra bir şok dalgası ile yüzleşir. Yaman intikam almak için harekete geçer. Diğer yandan Ayşe ise Şahin ve Mirza'nın amacını sonunda öğrenir ve büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin ve Merve Çağıran'ın yer aldığı Kalp Yarası 27. bölüm izleme linki haberimizde. Kalp Yarası 27. bölüm full izle Youtube!

KALP YARASI 27. BÖLÜM İZLE ATV!

Yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği, yapımcılığı Süreç Film tarafından üstlenilen dizinin genel hikayesi Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.

KALP YARASI 27. BÖLÜM FULL İZLE YOUTUBE!

Kalp Yarası, Pazartesi akşamı yeni bölümüyle Atv'de ekrana geldi. Yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği dizinin başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin ve Merve Çağıran yer alıyor.

KALP YARASI 27. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kalp Yarası'nın son bölümünde Hande ve Yaman, konağın tapusunun artık kendilerinde olduğunu söyleyerek konağa yerleşmişti.

Atv ekranlarının izlenme rekorları kıran yeni dizisi Kalp Yarası 27. bölüme Ferit'in "Babam cinayete kurban gitmiş..." sözü damga vurdu.

Adnan'ın ölümüyle yasa boğulan Sancakzade ailesine Yaman ve Hande'nin yaptığı sürpriz, konakta tüm dengelerin değişmesine neden olur.

Babasının ani ölümüyle sarsılan Ferit kendine gelmeye çalışırken, hiç beklemediği bir detay onu başka sorulara götürür.

Ayşe ise Şahin ve Mirza'nın amacını sonunda öğrenir ve büyük bir hayal kırıklığı yaşar.

Hande ve Yaman, geçmişin intikamını Sancakzadeler'den acı bir şekilde alırken, Ayşe ve Ferit'e nasıl bir sürpriz yapacaktır?

Kalp Yarası, Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alıyor. Dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.

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