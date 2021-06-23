Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde izleyenleri üzen ayrılık!

23 Haziran 2021 Çarşamba 09:35 - Güncelleme: 23 Haziran 2021 Çarşamba 09:35

ATV ekranlarında yayınlanan ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Dizinin yayınlanan son bölüm sonrasında açıklama yapan dizi yapımcıları Pelin Akil'in diziden ayrıldığını açıkladı.

Diziye son sezonda dahil olan ve Bahar karakterine hayat veren Pelin Akil'in vefat etmesi sevenleri üzdü.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan EDHO'nun Bahar'ı Pelin Akil, sosyal medya hesabından diziye böyle veda etti;

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Bahar'la olan hikayesinin sonuna geldik. Yapımda emeği geçen herkese çok ama çok teşekkür ederim hepinizi çok seviyorum, heyecanla izlemeye devam ediyor olacağım, kamera arkası ve önündeki herkese kocaman sarılıyorum, görüşeceğim insanlar çok hepinizi çok seviyorum. Karizmatik parterim Oktay Kaynarca kırmızı bir iz bırakıyorum yanağına yine son kez Behzat'ın da dediği gibi kırmızımı sürdüm tüm Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicisi ve Bahar severleri kocaman öpüyorum. Her veda yeni bir başlangıç.' Dedi.

ATV tarafından yapımcılığı üstlenilen EDHO dizisinin yönetmen koltuğunda Onur Tan olurken dizinin başrolünde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Turgay Tanülkü, Yalçın Hafızoğlu, mHüseyin Avni Danyal, Engin Benli, Ceren Benderlioğlu ve Emir Benderlioğlu yer alıyor.

PELİN AKİL KİMDİR?

Pınar Akil, 1986 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Rent Müzikali, Marika'nın Serveti, Abim Geldi, İstanbulname, Depo, Sersefil-Korkuyorum sevgilim ve Closer gibi tiyatro oyunlarında yer almıştır. Pelin Akili biz ilk olarak 2007-2011 yılları arasında FOX TV'de yayımlanan Arka Sıradakiler dizisiyle tanıdık, ardından TRT 1'de yayınlanan Pana Film'in yapımcısı olduğu Kurt Kanunu dizisinde Ballı Naciye rolünu oynadı, Kurt Kanunun'da oynadığı süreçte bir de TRT 1'de yayımlanan Seksenler dizisinde Seçil karakterine can veriyordu.

Daha sonra Pelin Akil başka projelerde yer aldı ama 6. sezonda tekrar Seksenler dizisine dahil olmuştur. 2012 yılında Show TV'de yayımlanan Suskunlar dizisinde Nisan karakterini canlandıran Pelin Akil daha sonra karşımıza 2014 yılında TRT 1'de yayınlanan Kızıl Elma dizisiyle çıktı.

2015'te Show TV'de yayımlanan Ne Münasebet dizisinde Nil karakterine can vermiştir.

Bunların yanı sıra Atv'de de yayınlanan Aile İṣi ve yine Star TV de yayımlanan Çember gibi projelerde yer almıştır.

Pelin Akil sadece dizilerde oynamadı, hem beyaz perdede hem tiyatro oyunlarıyla karşımıza çıkmaya devam etti.