23 Haziran 2021 Çarşamba 10:57 - Güncelleme: 23 Haziran 2021 Çarşamba 10:57

Haluk Bilginer ve Cansu Dere'nin başrollerde oynadığı Şahsiyet dizisi, bir Televizyon kanalında yayınlanacak. Şahsiyet dizisinde Agâh Beyoğlu karakterini canlandıran Haluk Bilginer, Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü kazanmıştı. Gerilim ve suç türündeki Şahsiyet dizisinin kanalı ve yayın tarihi de belli oldu. Buna göre Şahsiyet ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

ŞAHSİYET DİZİSİ TELEVİZYONA GELİYOR!

Şahsiyet dizisi ilk defa televizyonda yayınlanacak. Ay Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Onur Saylak'ın oturduğu, senaryosunu Hakan Günday'ın yazdığı Şahsiyet dizisi, ilk olarak 2018 yılında Puhu Tv'de izleyicilerle buluşmuştu.

ŞAHSİYET NE ZAMAN, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

2018 yılında Puhu TV'de yayınlanan ve büyük ses getiren Şahsiyet dizisi, dijital platformdan sonra Show TV'de izleyiciyle buluşacak. 12 bölümlük Şahsiyet dizisi yaz ayları boyunca ekranda olacak.

Başrollerinde Haluk Bilginer, Hümeyra, Müjde Ar, Cansu Dere, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu, Necip Memili ve Hüseyin Avni Danyal gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Şahsiyet dizisi, ilk bölümüyle Haziran ayının 29'unda 23.15'de Show TV'de olacak.

ŞAHSİYET KONUSU NEDİR?

Emekli bir adliye memuru olan Agah Beyoğlu, İstanbul'un en hareketli ve en kalabalık semti olan Beyoğlu'nda yalnız ve mütevazi bir hayat sürmektedir. Eşi de yıllar önce vefat etmiş olan Agah beyin kızı yurt dışında okumaktadır. Agah beyin bu tek düzey ve sakin yaşantısı ise, bir gün kendisine Alzheimer Başlangıcı teşhisi konulması ile altüst olur.

Hastalığı nedeni ile er ya da geç tüm anılarını unutacaktır. Bu gerçek karşısında bir süre bocalasa da Agah bey, kısa bir süre sonra bunun aslında bir fırsat olduğunu düşünmeye başlar. Yıllardır planladığı ama bir türlü gerçekleştiremediği cinayeti işlemek için eline mükemmel bir fırsat geçmiştir. Nasılsa işleyeceği suçu zamanla unutacak ve bunun için vicdan azabı çekmeyecektir. Nevra, cinayet büro amirliğinde görev yapan tek kadın memurdur ve üzerine yapılan baskılar nedeni ile istifanın eşiğine gelmiştir. Ama Agah'ın aldığı cinayet kararı ile Nevra'nın da tüm hayatı değişecektir.

ŞAHSİYET DİZİSİ KAÇ BÖLÜM?

PUHU TV'de yayınlanan Şahsiyet dizisi, IMDB'nin kullanıcı oylarıyla belirlenen izlenmesi gereken diziler listesinde ilk 40'a girdi ve bir ödül de Galatasaray Üniversitesi'nden aldı. Şahsiyet dizisi, Ay yapım imzası taşıyor ve bu dizi bir sezon ve 12 bölümden meydana geliyor. Henüz yeni başlayan bu dizi, kısa zamanda çok ses getirmeyi başardı. Çok sayıda ödül alan bu yapım, en iyi internet dizileri arasında sayılıyor.

ŞAHSİYET DİZİSİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Yönetmenliğini Onur Saylak'ın üstlendiği ve senaryosunu Hakan Günday'ın yazdığı Şahsiyet dizisinde pek çok başarılı oyuncu yer alıyor. Dev oyuncu kadrosu ve başarılı oyunculukları ile dikkat çeken bu yapım pek çok dev ismi bünyesinde barındırıyor. Öyle ki başarılı oyunculuğu sayesinde Haluk Bilginer, Uluslararası Emmy Ödüllerinde "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü" alarak ülkemize büyük bir gurur yaşattı. Şahsiyet dizisinde yer alan oyuncular ve hayat verdikleri karakterler;

Haluk Bilginer : Agâh Beyoğlu

Önder Selen : Mümtaz

Metin Akdülger : Ateş Arbay

Şebnem Bozoklu: Zuhal Beyoğlu

Hüseyin Avni Danyal: Cemil Havran

Cansu Dere: Nevra Elmas

Necip Memili: Tolga

Ayhan Kavas: Gürkan

Fırat Topkorur: Firuz

İbrahim Selim: Sefa

Ali Seçkiner Alıcı: Naim Türedi

Bekir Hakan Uyanık: Başkomiser

Recep Usta: Deva

Rabia Soytürk: Süveyda

Alptekin Ertürk: Selim

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Müjde Ar: Nesrin

Şenay Gürler: Nükhet

Yusufcan Sancaklı: Polis

Hümeyra: Feza Yurtgil

Volkan Uygun: Vural

Okan Avcı: Tufan

Cengiz Samsun: Rüstem

Ömer Çobanoğlu: Bedir

Can İlhan: Afşi

Avni Yalçın: Mehmet Yurtgil

Naz Karaca: Reyhan

Erkan Ayan: Sadi

Turhan Kaya: Yüksel

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