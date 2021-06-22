22 Haziran 2021 Salı 12:53 - Güncelleme: 22 Haziran 2021 Salı 12:53

Sadakatsiz dizisindeki performansıyla sosyal medyada gündem haline gelen Gözde Seda Altuner, hem oyunculuk performansıyla hem de özel yaşamıyla konuşulmaya devam ediliyor. Sadakatsiz dizisinde Gönül karakterini canlandıran Gözde Seda Altuner'in yaşı, diziyi izleyenler tarafından merak ediliyordu. Seda Altuner'in yaşı duyanları şaşkına çevirdi! Peki Gözde Seda Altuner kaç yaşında? İşte oyuncu hakkında merak edilenler...

Sadakatsiz dizisinin en dikkat çeken oyuncularından birisi Derin'in annesi Gönül karakterine hayat veren Gözde Seda Altuner İstanbul'da dünyaya geldi.

Gözde Seda Altuner, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur.

Oyunculuğun yanı sıra, senaryo yazarı olarak da çalışmalar yapmış olan Seda Altuner, ilk kamera önündeki oyunculuk deneyimini 2005 senesinde Ev Hapsi isimli dizi ile birlikte gerçekleştirmiştir.

SADAKATSİZ'İN GÖNÜL'Ü GÖZDE SEDA ALTUNER KAÇ YAŞINDA?

Seda Altuner'in yaşı da takipçileri tarafından merak ediliyordu. 1982 doğumlu olan Gözde Seda Altuner, 39 yaşında.

Aynı dizide yer alan rol arkadaşı Cansu Dere ise 1980 doğumlu, 41 yaşında.

SADAKATSİZ GÖNÜL KİMDİR?

Sadakatsiz dizisinde Gönül'ü Gözde Seda Altuner canlandırmaktadır. Kırklı yaşlarının ortasında. Tekirdağ'da doğmuş büyümüş. Tekirdağ'da tanınan bir aileden geliyor. Erken yaşta Haluk ile evlenmiş ve bu evlilikten kızı Derin ile oğlu Demir dünyaya gelmiş. Cemiyette saygın bir kadın. Zengin görünmekten kaçınmıyor. Kimi zaman iyi bir anne; kimi zaman ise çocuklarına, kendi yapamadıklarının misyonunu yüklemekte. Özellikle Derin'in hem kendini geliştirmesi hem de evlenip iyi, dışarıdan bakanların gıpta edecekleri saygın bir evlilik gerçekleştirmesi konusunda fazlasıyla hassas.

GÖZDE SEDA ALTUNER'İN OYNADIĞI SİNEMA VE DİZİLER;

2020 – Sadakatsiz (TV Dizisi 2020)

2018 – Söz Vermiştin (Bilge)

2018 – Avlu

2018 – Street / Cadde (Kısa Film)

2016 – Paramparça (Leyla Baltacı)

2016 – Kocan Kadar Konuş: Diriliş (Ece)

2013 – Celal ile Ceren

2011 – Cast-ı Olan mı Var (İşsiz Oyuncu, Kısa Film)

2010 – Öyle Bir Geçer Zaman ki

2009 – Çılgın Kanal (Sevcan)

2009 – Melekler ve Kumarbazlar

2008 – İş Arıyoruz (Pelin)

2007 – Hayat Kavgam

2007 – Eşref Saati (Lütfiye)

2005 – Ev Hapsi