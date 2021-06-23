Barbaroslar dizisine EDHO ve Kırmızı Oda'dan bomba transfer!

23 Haziran 2021 Çarşamba 12:46 - Güncelleme: 23 Haziran 2021 Çarşamba 12:46

ES Film imzalı Barbaroslar dizisine Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Kırmızı Oda dizilerinden isimler dahil oldu.

Kadrosunda yerli ve yabancı birçok ismi bulunduran ve Barbaros Hayreddin Paşa'nın hikayesini anlatan dizinin oyuncu kadrosuyla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya başladı. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziye Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kadrosundan 3 isim dahil edildi.

Barbaroslar dizisine başarılı oyunculardan Gülcan Arslan, Pelin Akil Altan ve Melis Babadağ dahil oldu.

Ayrıca son olarak Kırmızı Oda'da Zafer karakterini canlandıran Yiğit Özşener'in de Barbaroslar dizisinde rol alacağı belirtildi.

En son Kırmızı Oda'da Zafer karakterine can veren Yiğit Özşener'in ve dizide rol alması beklenen diğer isimlerin nasıl karakterler canlandıracakları hakkında ise henüz bilinmiyor.

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