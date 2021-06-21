21 Haziran 2021 Pazartesi 15:09 - Güncelleme: 21 Haziran 2021 Pazartesi 15:09

Barbaroslar dizisinden İlk fragman yayınlandı. Engin Altan Düzyatan'ın yeni dizisi Barbaroslar, TRT1 ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Yapımcılığını ES Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Doğan Ümit Karaca'nın oturduğu Barbaroslar dizisinin fragmanında aksiyon dolu sahneler yer alıyor Peki Barbaroslar dizisi oyuncuları kimlerdir? İşte Barbaroslar'dan ilk fragman, dizinin konusu ve oyuncuları.

Yapımcılığını ES Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Doğan Ümit Karaca'nın oturduğu diziden ilk tanıtım yayınlandı.

BARBAROSLAR İLK FRAGMAN





BARBAROSLAR DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Başrollerini Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yetkin Dikinciler ve Caner Topçu'nun paylaştığı Barbaroslar dizisi şimdiden heyecanla bekleniyor.

TRT1 ekranlarında Diriliş Ertuğrul dizisinde başrol oynayan Engin Altan Düzyatan, Barbaros Hayrettin Paşa'nın ağabeyi olan Oruç Reis'i canlandıracak.

Dizide Barbaros Hayrettin Paşa'yı ise Ulaş Tuna Astepe canlandıracak.

BARBAROSLAR DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Akdeniz'i Türk gölü haline getiren kahramanların hikayesini Barbaroslar, sonbaharda TRT ekranlarında yayınlanmaya başlayacak.

Barbaroslar dizisi, 15. yüzyılın sonlarını yeniden canlandırıyor ve Oruç, İshak, İlyas ile Hızır adlı Akdeniz'deki 4 kardeşin Osmanlı İmparatorluğu'ndaki etkileyici hikâyesini ekrana taşıyor.

BARBAROSLAR FRAGMANINDAKİ HATA İDDİASINA AÇIKLAMA

Barbaroslar fragmanında yer aldığı iddia edilen hatalar hakkında da açıklama geldi.

Barbaroslar dizisi, Tarihçi Emrah Sefa Gürkan'ın "Dakika 1 hata 1" paylaşımı yaparak dizideki hataları sayması hakkında açıklama yaptı.

"Dün akşam dizimizin ilk tanıtımı yayınlandı. Diziyi merakla bekleyen izleyicilerimize, bugüne kadar televizyonlarda eşine az rastlanır kalitede bir işin müjdesini şimdiden verebiliriz. Gelen tebrik, beğeni ve yorumlar için çok teşekkür ederiz.

Bununla birlikte "Dakika 1 hata 1" paylaşımı yapan Sayın Emrah Sefa Gürkan'a ilgili sahneyi görmeden, başını sonunu bilmeden projede yer alan yüzlerce insanın alın terini hiçe sayan eleştirilerine karşı cevabımızı kendisine iletmek için ulaşmaya çalıştık ancak mümkün olmadı.

İzleyicilerimize "spoiler" uyarısı vererek, Emrah Sefa Gürkan'ın hata olarak bahsettiği karalamaları yanıtlamak istiyoruz.

Fragmanların amacı ilgi uyandırmaktır. Dizimizin bu ilk fragmanında yer alan sahneler ve imajlar, sıralı bir bölümü anlatmamaktadır. Dolayısı ile tanıtımda yer alan görseller, geniş bir coğrafya ve zaman dilimine aittir. Bununla birlikte tanıtımda Oruç ve Hızır kardeşlerin üzerinde oldukları gemiler zaten korsan gemisi değildir, senaryoda hali hazırda yük gemisi olarak geçmektedir. Bölümü izleyebilmiş olsa, çatışmayla neticelenen bu sahnedeki topların yeri ve sayısı gibi teknik konuları eleştirme aceleciliğine girmeyeceğini düşünmekteyiz.

Kendisinin televizyon dünyasına uzak birisi olmadığını biliyoruz, lakin 26 saniyelik bir tanıtımdan projenin tamamına dair eleştiriler çıkarması ve sosyal medyada alacağı etkileşimin cazibesine kapılarak projeyi karalamaya çalışması en hafif deyimle akademik kimliğin ağırlığına yakışmamaktadır.

Ön hazırlık aşamasından itibaren üzerinde titizlikle emek verdiğimiz dizimizin çalışmalarını, bütün hassasiyetleri gözetecek şekilde yürüttüğümüzü belirtir, kamuoyuyla saygıyla paylaşırız.