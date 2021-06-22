22 Haziran 2021 Salı 23:51 - Güncelleme: 22 Haziran 2021 Salı 23:51

Baht Oyunu 2. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Kanal D ekranlarında yayınlanan dizinin başrollerinde Aytaç Şaşmaz, Cemre Baysel, İdris Nebi Taşkan, Aslı Sümen, Funda İlhan, Hande Subaşı ve Altan Erkekli yer alıyor. Baht Oyunu 2. bölümde Bora ve Ada sevgili olarak iş yemeğine katılır ve her şey alt üst olur. Baht Oyunu 2 bölüm izlemek isteyenler için Youtube ve Kanal D bağlantılarıyla Baht Oyunu 2. bölüm full izleme linki haberimizde yer alıyor. Baht Oyunu 2. bölüm İzle!

BAHT OYUNU 2. BÖLÜM FULL İZLE (YOUTUBE)

Baht Oyunu dizisinin başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel paylaşırken Yönetmenliğini Serdar Gözelekli üstleniyor. Baht oyunu, her Salı Kanal D'de.

BAHT OYUNU 2. BÖLÜM İZLE KANAL D

Yapımcılığını ve proje tasarımını Fatih Enes Ömeroğlu'nun yaptığı ARC Film imzalı dizi Baht Oyunu 2. bölümüyle izleyenleri kırıp geçirdi.

BAHT OYUNU 2. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Baht oyunu 2. bölümde Bora'nın asistanı olmak Ada'nın düşündüğünden çok daha zordur.

Ada, videonun tamamını Bora'ya teslim etmeden önce şirkette kalıcı olmasını garantileyecek bir anlaşma yapar ancak Bora'nın asistanı olmak Ada'nın düşündüğünden çok daha zordur.

Bora, Ada'dan geçici süreliğine sevgili gibi davranmasını ister. Ancak Ada'nın davranışları Bora'yı zor duruma düşürür.

Tuğçe ise bir giyim mağazasında kilitli kalır. Rüzgar ve Tuğçe, Ada ve Bora'nın katıldığı iş yemeğine gelince işler iyice karışır.

Şirketin bir numaralı dedikodu konusu haline gelen Ada, Bora'nın 27. asistanı olduğu için 27 lakabını alır.

Çalışanlar ne kadar kalıcı olacağıyla ilgili iddiaya girerken, Ada konuşulanların hiçbirine aldırmadan Bora ile arasını iyi tutmak için çabalar. Ada'nın şirkette yanaştığı ilk kişi ise Tuğçe olur.

Rakibi Tuğçe'yi daha iyi tanımak için araştırmalara başlarken, evliliğini sır gibi saklayan Rüzgar da Ada'yı şirkette bir tehdit olarak görüp onu uzaklaştırmaya çalışır.

Video skandalının ardından Bora'nın işleri toparlaması için eline bir fırsat geçer. Son derece kritik iş yemeğine karşı tarafın eşiyle geleceğini öğrenen Bora, yemeğe Tuğçe ile gitmeyi uygun görür.

Ada ise Bora'nın yemeğe kendisiyle gitmesi için Tuğçe'ye bir oyun kurar ve başarılı olur. Bora, yemeğe Ada'yı davet edip yemek boyunca da sevgilisi gibi davranmasını ister.

Mükemmel başlayan yemek, restorana Tuğçe ve Rüzgar'ın gelmesiyle adeta bir kabusa dönüşür.

BAHT OYUNU OYUNCULARI

Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel'in paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda İdris Nebi Taşkan, Aslı Sümen, Hande Subaşı, Funda İlhan, Tuğba Çom, Anıl Çelik, Ozan Dağgez, İrem Yüksel, Emrah Ben, Suğdem Gözalır ve Altan Erkekli gibi başarılı oyuncular yer alıyor.