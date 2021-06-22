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Ada Masalı 2. bölüm izle Puhutv! Ada Masalı 2. bölüm full izle Youtube!

Ada Masalı 2. bölümüyle izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. Star Tv'nin yeni dizisi Ada Masalı'nın başrollerinde Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz yer alıyor. Ada Masalı 2. bölümde Haziran potansiyel müşteriyi memnun etmeye çalışırken hiç beklemediği biri Ada'ya gelir ve bu Haziran'ı çok zor durumda bırakır. Adaya gelen misafir kim? Ada Masalı 2. bölüm izlemek için haberimizdeki Ada Masalı 2. bölüm full izleme Youtube veya Puhutv linkine tıklayın. Ada Masalı 2. bölüm izle Puhutv!

22 Haziran 2021 Salı 23:53 - Güncelleme: 22 Haziran 2021 Salı 23:53
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Star Tv'nin yeni dizisi Ada Masalı, 2. bölüm izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un yer aldığı Ada Masalı 2. bölümde Poyraz'ın samimi bir arkadaşı adaya gelir. Haziran ise Poyraz'ın arkadaşını merak etmektedir. Haziran için sıkıntı olacak bu arkadaş kimdir? Şehirli, başarılı iş insanı Haziran (Ayça Ayşin Turan) ile adanın yakışıklı ve yardımsever genci Poyraz'ın (Alp Navruz) Kırlangıç Adası'nda kesişen yollarını konu alan Ada Masalı 2. bölüm full izleme Youtube sayfasına haberimizden ulaşabilirsiniz. Ada Masalı 2. bölüm izle Puhutv!

ADA MASALI 2. BÖLÜM İZLE PUHUTV!

Ay Yapım imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Ali Bilgin otururken, senaryosunu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak kaleme alıyor.

ADA MASALI 2. BÖLÜM FULL İZLE YOUTUBE

ADA MASALI 2. BÖLÜM ÖZETİ

Star Tv'nin yeni dizisi Ada Masalı 2. bölümde Haziran, Nehir'in kuşkularını ortadan kaldırmak için Poyraz'ı öpmek zorunda kalmıştır.

Anın büyüsünden kurtulduğunda bir an ne yaptığının farkına varır ve kaçar gibi uzaklaşır oradan. Elbette Poyraz neler olduğunu soracaktır, Haziran bir açıklama bulmaya çalışır.

Diğer yandan Biricik'in bir arkadaşının nişan partisi için değişik bir mekan aradığı ortaya çıkar.

Haziran henüz açılmadıysa da otelin bahçesinde yapılabileceğini düşünür ve hemen harekete geçer. Organizasyonun her adımında Poyraz'la anlaşmazlığa düşerler.

Ada Masalı 2. bölümde Haziran şehirli telaşıyla işe koyulurken Adalıların hayat akış hızındaki yavaşlıkla mücadele etmek zorunda kalır.

Diğer taraftan bütün Ada, Haziran ve Poyraz'ın öpüşmesini konuşmaya başlar. İdil elbette bu duruma çok sinirlenir ve olaya el koymaya karar verir.

Haziran potansiyel müşteriyi memnun etmeye çalışırken hiç beklemediği biri Ada'ya gelir ve bu Haziran'ı çok zor durumda bırakır.

ADA MASALI OYUNCULARI

Başrollerinde; Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un yer aldığı dizinin güçlü oyuncu kadrosunda İpek Tenolcay, Nihan Büyükağaç, Bülent Çolak, Cem Anıl Kenar, Beril Pozam, Özge Demirtel, Rami Narin, Eylül Ersöz ve Bedia Ener gibi usta ve genç isimler birlikte yer alıyor. Dizinin yönetmenliğini Ali Bilgin üstlenirken senaryosunu ise Yeşim Çıtak ve Yelda Eroğlu kaleme alıyor.

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