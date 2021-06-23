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Medya

22 Haziran 2021 Salı reyting sonuçları açıklandı mı? Survivor, Baht Oyunu, Ada Masalı reyting sıralaması

22 Haziran reyting sonuçları açıklandı. Salı akşamı televizyonlarda Survivor, Aşk Mantık İntikam, Baş Belası (tekrar), Güldür Güldür Show, Baht Oyunu, Ada Masalı ekrana geldi. Reyting sonuçları, Salı akşamı yayınlanan dizi ve haberlerin izlenme oranları TİAK tarafından belirleniyor. Peki Maraşlı, Aşkın tarifi, Kahraman Babam reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte AB ve Totalde 22 Haziran 2021 reyting sonuçları, Survivor, Baht Oyunu, Ada Masalı reyting sıralaması

23 Haziran 2021 Çarşamba 06:30 - Güncelleme: 23 Haziran 2021 Çarşamba 06:30
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22 Haziran 2021 Salı reyting sonuçları izleyenler tarafından merak ediliyor. Salı akşamı Tv8'de Survivor, Kanal D'de Baht Oyunu, Atv'de Baş Belası (tekrar), Show Tv'de Güldür Güldür Show, Star Tv'de Ada Masalı dizileri izleyenleriyle buluştu. Salı akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar hangileri oldu? Salı reyting sıralamasında zirveyi kim kaptı? İşte 22 Haziran 2021 reyting sonuçları ve Salıtesi yayınlanan Maraşlı, Aşkın tarifi, Kahraman Babam reyting sıralaması

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte reyting zirvesindeki yapımlar...

22 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

22 Haziran 2021 Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Salı akşamının en çok izlenen yapımları TİAK tarafından yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

Geçen hafta Salı akşamı en çok izlenen diziler ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, ikinciliği Fransa-Almanya UEFA Euro 2020 Karşılaşması, üçüncülüğü Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Fransa-Almanya UEFA Euro 2020 Karşılaşması, ikinci sırada Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, üçüncü sırada Macaristan-Portekiz UEFA Euro 2020 Karşılaşması yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV

2 FRANSA-ALMANYA UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1

3 ESRA EROL'DA ATV

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 SURVIVOR TV8

6 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV

7 FOX ANA HABER FOX

8 MACARISTAN-PORTEKIZ UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1

9 ADA MASALI STAR TV

10 ATV ANA HABER ATV

AB İLK 10 PROGRAM

1 FRANSA-ALMANYA UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1

2 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV

3 MACARISTAN-PORTEKIZ UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1

4 FOX ANA HABER FOX

5 SURVIVOR TV8

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

8 ESRA EROL'DA ATV

9 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV

10 EURO 2020 KUPA AKSAMI TRT 1

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