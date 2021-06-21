İSTANBUL 25°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Haziran 2021 Pazartesi / 11 Zilkade 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,7701
  • EURO
    10,4552
  • ALTIN
    502.841
  • BIST100
    1398.52
  • Haberler
  • >
  • Dizi
  • >
  • Kahraman Babam 3. bölüm izle! Kahraman Babam 3. bölüm full izle!
Dizi

Kahraman Babam 3. bölüm izle! Kahraman Babam 3. bölüm full izle!

Kahraman Babam 3. bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıkıyor. Show Tv ekranlarında yayınlanan Kahraman Babam 3. bölümde Uğur ve Yavuz'un aynı ortamda karşılaşmasının yanı sıra herkesten gizli aşk yaşayan İlker ve Menekşe giderek köşeye sıkışıyor. Yavuz'un Menekşe'yi işten kovmasının sebebi merak konusu olurken Murat için endişelenen itfaiye ekibi korku dolu anlar yaşıyor. Peki Kahraman Babam'ın 3. Bölümünde neler olacak? İşte Kahraman Babam 3. bölüm full izleme linki.

21 Haziran 2021 Pazartesi 20:00 - Güncelleme: 21 Haziran 2021 Pazartesi 20:00
ABONE OL

Kahraman Babam 3. bölüm izleyenleri ekran başına kilitleyecek. İtfaiyecilerin yaşamlarını konu alan dizinin başrollerinde; Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır, Fatih Al, Tuğçe Altuğ, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan ve Toprak Sağlam gibi isimler yer alıyor. Kahraman Babam 3. bölüme Uğur'un kızı Ömrüm için söylediği etkileyici sözler damga vurdu. Kahraman Babam'ın 3. bölümünü izlemek için haberimizdeki linke tıklayabilirsiniz. İşte Kahraman Babam 3. bölüm full izleme linki.

KAHRAMAN BABAM 3. BÖLÜM FULL İZLE

KAHRAMAN BABAM 3. BÖLÜM ÖZETİ

Kahraman Babam 3. bölümde Uğur, Nazım'a çarpıp kaçtığını itiraf eden Tufan'ın karısını öldüren çeteye ulaşmak için büyük bir anahtar olduğunun farkındadır.

Uğur, Nazım'a çarpıp kaçtığını itiraf eden Tufan'ın karısını öldüren çeteye ulaşmak için büyük bir anahtar olduğunun farkındadır. Tufan'ı konuşturmak için aldığı risk Yonca ile yeniden karşı karşıya gelmesine neden olur. Yonca gerçekten zor durumda kalmıştır.

Uğur şimdi Yonca'ya haklı olduğunu ispatlamak zorundadır. Onu ikna etmeye çalışır. Yonca Uğur'un verdiği savaşta haklı olup olmadığını anlamaya çalışırken korkunç bir olaya tanıklık edecektir.

Show Tv ekranlarının yeni dizisi Kahraman Babam'ın 3. bölümünde Uğur ve Yonca'nın buluşması merak uyandırırken nefes kesen yangın sahneleri, izleyiciye aksiyon dolu bir bölümün sinyallerini veriyor.

Yonca, kundaklama olayıyla ilgili olan adamı sorgularken Uğur da faillerin peşini bırakmamakta ne kadar kararlı olduğunu bir kez daha gösteriyor.

Kızıyla görüşmesine izin verilmeyen Uğur hasret içindedir. Ömrüm ise okulda yapılacak etkinliğe babası katılamayacağı için çok üzgündür.

Cem dayısı olarak etkinliğe katılabileceğini söyler. Bu bir nebze de olsa Ömrüm'ü mutlu eder. Okuldaki etkinliği duyan Uğur deliye döner. Uğur yasağa, Cem'e ve Yonca'ya rağmen okula gidebilecek midir?

Yavuz'un hırsı uğruna kurguladığı tezgahlar son hız devam etmektedir. İnsanların neresinden kolay yakalanacağını bilen Yavuz, bu kez kıvılcımı pek de uzak olmayan bir yerden tutuşturacaktır.

İtfaiyeciliğe babasının korumasında başlayan Murat bir an önce kendini kanıtlamak için çabalar. Gözü karalığı Tolga'nın öfkelenmesine neden olacaktır. Murat'ı gün sonunda beklemediği büyük bir ders beklemektedir.

Bir yanda evlilik hayalleri kuran İlker ve Menekşe; diğer yanda kızının istikbalinin kararmamasını, kendisi gibi olmamasını isteyen Ayşe... Sevda mı galip gelecek, mantık mı?

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.