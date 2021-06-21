21 Haziran 2021 Pazartesi 20:00 - Güncelleme: 21 Haziran 2021 Pazartesi 20:00

Kahraman Babam 3. bölüm izleyenleri ekran başına kilitleyecek. İtfaiyecilerin yaşamlarını konu alan dizinin başrollerinde; Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır, Fatih Al, Tuğçe Altuğ, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan ve Toprak Sağlam gibi isimler yer alıyor. Kahraman Babam 3. bölüme Uğur'un kızı Ömrüm için söylediği etkileyici sözler damga vurdu. Kahraman Babam'ın 3. bölümünü izlemek için haberimizdeki linke tıklayabilirsiniz. İşte Kahraman Babam 3. bölüm full izleme linki.

KAHRAMAN BABAM 3. BÖLÜM FULL İZLE

Kahraman Babam 3. bölümde Uğur, Nazım'a çarpıp kaçtığını itiraf eden Tufan'ın karısını öldüren çeteye ulaşmak için büyük bir anahtar olduğunun farkındadır.

Uğur, Nazım'a çarpıp kaçtığını itiraf eden Tufan'ın karısını öldüren çeteye ulaşmak için büyük bir anahtar olduğunun farkındadır. Tufan'ı konuşturmak için aldığı risk Yonca ile yeniden karşı karşıya gelmesine neden olur. Yonca gerçekten zor durumda kalmıştır.

Uğur şimdi Yonca'ya haklı olduğunu ispatlamak zorundadır. Onu ikna etmeye çalışır. Yonca Uğur'un verdiği savaşta haklı olup olmadığını anlamaya çalışırken korkunç bir olaya tanıklık edecektir.

Show Tv ekranlarının yeni dizisi Kahraman Babam'ın 3. bölümünde Uğur ve Yonca'nın buluşması merak uyandırırken nefes kesen yangın sahneleri, izleyiciye aksiyon dolu bir bölümün sinyallerini veriyor.

Yonca, kundaklama olayıyla ilgili olan adamı sorgularken Uğur da faillerin peşini bırakmamakta ne kadar kararlı olduğunu bir kez daha gösteriyor.

Kızıyla görüşmesine izin verilmeyen Uğur hasret içindedir. Ömrüm ise okulda yapılacak etkinliğe babası katılamayacağı için çok üzgündür.

Cem dayısı olarak etkinliğe katılabileceğini söyler. Bu bir nebze de olsa Ömrüm'ü mutlu eder. Okuldaki etkinliği duyan Uğur deliye döner. Uğur yasağa, Cem'e ve Yonca'ya rağmen okula gidebilecek midir?

Yavuz'un hırsı uğruna kurguladığı tezgahlar son hız devam etmektedir. İnsanların neresinden kolay yakalanacağını bilen Yavuz, bu kez kıvılcımı pek de uzak olmayan bir yerden tutuşturacaktır.

İtfaiyeciliğe babasının korumasında başlayan Murat bir an önce kendini kanıtlamak için çabalar. Gözü karalığı Tolga'nın öfkelenmesine neden olacaktır. Murat'ı gün sonunda beklemediği büyük bir ders beklemektedir.

Bir yanda evlilik hayalleri kuran İlker ve Menekşe; diğer yanda kızının istikbalinin kararmamasını, kendisi gibi olmamasını isteyen Ayşe... Sevda mı galip gelecek, mantık mı?