21 Haziran 2021 Pazartesi 20:43 - Güncelleme: 21 Haziran 2021 Pazartesi 20:43

Atv'nin sevilen dizisi Maraşlı, 23. bölümüyle izleyenlerinin karşısına geçti. Maraşlı 23. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Yeni bölümde Maraşlı, Hurdacı'nın babası olduğunu öğrenir. Senaryosunu Ethem Özışık, Hakan Bonomo ve Ercan Uğur, yönetmenliğini ise Arda Sarıgün'ün üstlendiği Maraşlı 23. bölümü full izlemek isteyenler için son bölüm tek parça izleme linki ve son bölüm özeti.

Maraşlı 23. bölümü ile izleyicisini ekran başına kilitledi. Yayınlanan son bölümde Hurdacı'nın babası olduğunu öğrenen Maraşlı'nın aklı soru işaretleriyle doludur. Diğer yandan Savaş ve Hurdacı arasındaki savaşta kazanan kim olacak? Savaş, Maraşlı'nın Mehmet İnce olduğunu öğrenecek mi? Maraşlı 23. bölümü tek parça halinde izlemek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz. Maraşlı 23. bölümü full izlemek için haberimizdeki linke tıklayınız.

MARAŞLI 23. BÖLÜM FULL İZLE

Maraşlı 23. bölümde; Maraşlı ve Hurdacı yüz yüze gelir. Maraşlı, silahını Hurdacı'ya doğrultur ve konuşmasını ister.

Savcı Tolga, ekibi ile Hurdacı'nın mekanına baskın yapar. Hurdacı'nın babası olduğunu öğrenen Maraşlı'nın aklı soru işaretleriyle doludur. Maraşlı, babasının onu neden öldürmek istediğini öğrenebilecek midir? Hurdacı neden Maraşlı'nın peşindedir?

MARAŞLI 23. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Mahur, Zeliş'le okulda buluşur. Mahur, Zeliş'in hala Maraşlı'nın Hilal ile evlenmesinden yana olduğunu anlar.

Mahur'un, Maraşlı'nın evlilik teklifine cevap vermeden önce görüşmesi gereken bir kişi daha vardır. Mahur, Maraşlı'ya "evet" diyecek midir?

Hurdacı, Savaş'a polisler mekanını bastığı için sinirlidir ve ölüm emrini verir. Hurdacı'nın adamları Savaş'ın mekanını tarar. Savaş ve Hurdacı restleşir. İkili arasında artık savaş başlamıştır. Kazanan kim olacaktır? Savaş, Maraşlı'nın Mehmet İnce olduğunu öğrenecek midir?

Savaş, Maraşlı'nın Mehmet İnce olduğundan şüphelenir ve harekete geçer. Maraşlı'nın en yakınlarından bu gerçeği öğrenmek ister. Fuad ve Mahur'un peşine takılır. Fuad ve Mahur'u bekleyen büyük tehlike nedir?