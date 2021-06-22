21 Haziran 2021 Pazartesi reyting sonuçları! Maraşlı, Aşkın tarifi, Kahraman Babam reyting sıralaması

22 Haziran 2021 Salı 06:01 - Güncelleme: 22 Haziran 2021 Salı 06:01

21 Haziran 2021 Pazartesi reyting sonuçları izleyenler tarafından merak ediliyor. Pazartesi akşamı Tv8'de Survivor, Kanal D'de Aşkın Tarifi, Atv'de Maraşlı, Show Tv'de Kahraman Babam dizileri izleyenleriyle buluştu. Pazartesi akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar hangileri oldu? Maraşlı, Aşkın tarifi, Kahraman Babam reyting sıralamasında zirveyi kim kaptı? İşte 21 Haziran 2021 reyting sonuçları ve Pazartesi yayınlanan Maraşlı, Aşkın tarifi, Kahraman Babam reyting sıralaması

Pazartesi akşamı yayınlanan dizilerde; Maraşlı, Aşkın tarifi, Kahraman Babam reyting sıralaması, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oluyor. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte reyting zirvesindeki yapımlar...

21 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

21 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Pazartesi akşamının en çok izlenen yapımları TİAK tarafından yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

Geçen hafta Pazartesi akşamı en çok izlenen diziler ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Maraşlı, ikinciliği Esra Erol'da, üçüncülüğü Müge Anlı ile Tatlı Sert aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada İspanya İsveş UEFA Euro 2020 karşılaşması, ikinci sırada FOX Ana Haber, üçüncü sırada Maraşlı yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 MARASLI ATV

2 ESRA EROL'DA ATV

3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

4 SURVIVOR TV8

5 FOX ANA HABER FOX

6 ASKIN TARIFI KANAL D

7 KAHRAMAN BABAM SHOW TV

8 ISPANYA-ISVEC UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1

9 ATV ANA HABER ATV

10 MARASLI (OZET) ATV

AB İLK 10 PROGRAM

1 ISPANYA-ISVEC UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1

2 FOX ANA HABER FOX

3 MARASLI ATV

4 SURVIVOR TV8

5 POLONYA-SLOVAKYA UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1

6 ASKIN TARIFI KANAL D

7 ESRA EROL'DA ATV

8 SEF AKADEMI ELEMELER FOX

9 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

10 ATV ANA HABER ATV