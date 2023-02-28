Gecenin Ucunda 18. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Peride Celal'in aynı isimli romanından uyarlanan dizinin yönetmenliğini Barış Erçetin üstlenirken; senaryosunu ise Başar Başaran ile Emre Özdür kaleme alıyor. Gecenin Ucunda 18. Bölümde Macide, Kazım'ın Ankara'ya onsuz gidişine çok bozulur. Kazım'ın yanında sadece Nazlı'nın olması, Macide'yi iyice huzursuz eder. Macide, Ankara'da nasıl bir durumla karşı karşıya kalacak? Gecenin Ucunda CANLI izle (18. bölüm tek parça)

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GECENİN UCUNDA 18. BÖLÜM FULL İZLE!

TMC Film'in yapımcılığını üstlendiği, Âlim Yapım'ın ortak yapımcı olarak yer aldığı, sezonun iddialı yapımlarından biri olan "Gecenin Ucunda" nın görkemli oyuncu kadrosunda Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu, Zuhal Olcay, Tuba Ünsal, Özge Özder, Bertan Asllani, Kaan Taşaner, Bestemsu Özdemir, Levent Özdilek, Ebru Aykaç, Şencan Güleryüz, Aysun Metiner, Gonca Yakut, Aleyna Özgeçen, Abdulkerim İlhan, Hazal Şenel, Seyda Bayram, Cem Avnayim, Tugay Bahşi, Ufuk Tevge, Kuzey Kaya, Ubeyt Ünal, Oya Ünal yer alıyor.

GECENİN UCUNDA 18. BÖLÜM ÖZETİ

Gecenin Ucunda dizisinin 18. Bölümünde Macide, Kazım'ın Ankara'ya onsuz gidişine çok bozulmuş, aklı onda kalmıştır. Ayrıca Kazım'ın yanında sadece Nazlı'nın olması, Macide'yi iyice huzursuz etmiştir.

Kocasını çok kıskanan, artık Nazlı'nın tavırlarına pabuç bırakmak istemeyen Macide harekete geçer. Sürpriz bir kararla Ankara'ya ikisinin yanına gider.

Nazlı ise Macide'nin varlığından hiç memnun olmaz. Acaba Macide, sinirlerine hakim olup Nazlı tehdidini bertaraf edebilecek midir?

Diğer taraftan Kazım ise Macide'nin Nejat'la olan arkadaşlığını tehlikeli bulmaktadır. Ancak Kazım, Macide'den daha soğukkanlı hareket ederek Nejat'a güç gösterisi yapmak için kolları sıvayacak ve evliliğine sahip çıkacaktır.