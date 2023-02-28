Üç Kız Kardeş dizisi 39. Bölümüyle Kanal D'de ekrana geldi. Kanal D'nin yapımını Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği, İclal Aydın'ın satış rekorları kıran romandan uyarlanan dizinin son bölümünde Somer, Türkan'ın yeni hayatını kurmayı planladığı evi görünce şoke olur. Somer, Türkan'ı ikna edebilecek mi? Üç Kız Kardeş dizisinin 39. Bölümünü full izlemek için haberimizdeki bağlantıya tıklayın. Üç Kız Kardeş dizisi son bölüm izle YouTube!

ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİ 39. BÖLÜM İZLE FULL KANAL D!

Üç Kız Kardeş, 39. bölümüyle izleyici karşısına geçti. Her hafta Salı akşamı Kanal D'de ekrana gelen dizi; Türkan, Dönüş ve Derya kardeşlerin hikayelerini ekrana taşıyor.

ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİ SON BÖLÜM İZLE (YOUTUBE)

Başrollerinde; Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever ve Tayfun Eraslan'ın yer aldığı Üç Kız Kardeş, yeni bölümüyle Salı 20.00'da Kanal D'de!

ÜÇ KIZ KARDEŞ 39. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kanal D'nin, yapımı Süreç Film'in yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği, İclal Aydın'ın satış rekorları kıran romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisi yeni bölümü ile ekrana geldi.

Üç Kız Kardeş 39. Bölümde Türkan kendine yeni bir hayat kurmaya çalışırken Somer de onun bu hamlesiyle kendisini yarı yolda bırakılmış hisseder. Ancak Türkan kararlıdır. Herkese ve her şeye rağmen, bundan sonra kendi ayaklarının üzerinde dimdik duracak ve kuracağı küçük dünyasında yaşayacaktır.

Evden ayrılan Türkan kendine başka bir ev tutup orada yaşamaya başlar. Ailesinin davetini de reddeden Türkan, ne kocası Somer'in ne de babasının evinde kalmayacağını söyler. Ancak Türkan bu kez ise yapayalnız kalır.

Türkan kendine yeni bir hayat kurmaya çalışırken Somer de onun bu hamlesiyle kendisini yarı yolda bırakılmış hisseder. Somer, Türkan'ın yeni hayatını kurmayı planladığı evi görünce şoke olur. Somer, Türkan'ı ikna edebilecek mi?

Türkan'ın Özer hâlâ hastanedeyken bu adımı atması, Somer'i büyük bir hayal kırıklığına uğratır.

Somer Türkan'ı kaybederken, diğer yanda kardeşi Mustafa'yı kazanmaya başlar. Fakat Derya'nın da Mustafa'nın yanına sığınması, iki aileyi ciddi bir şekilde karşı karşıya getirir.

Nesrin'in Sevilay'a olan tahammülü git gide azalırken, Sevilay da tüm yaşadıklarından sonra tavrını sertleştirir. Türkan yeni bir hayat kurarken sadece Somer'i değil, Nesrin ve Sadık'ı da karşısına alır. Önce Derya, sonra da Türkan'ın evden kaçışı Sadık ve Nesrin'i fazlasıyla sınar. Ancak Rüçhan'ın atacağı bir adımla, Sadık ve Nesrin bir nebze de olsa rahatlayacaktır. Türkan, vicdanına yenilip Somer'e karşı olumlu bir adım atmaya karar verir fakat kendisini bekleyen sürpriz gelişmeden habersizdir.