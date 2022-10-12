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Dizi

Gecenin Ucunda 2. bölüm izle! Gecenin Ucunda 2. bölüm tek parça izle!

Gecenin Ucunda 2. bölümüyle izleyici karşısına geçti. Dizinin yani bölümünde Ahmet Macide'ye kendini affettirebilecek mi? Peride Celal'in “Gecenin Ucunda” isimli romanından uyarlanan dizinin yönetmenliğini Barış Erçetin üstlenirken; senaryosunu ise Başar Başaran ile Emre Özdür kaleme alıyor. Gecenin Ucunda 2. bölüm full izle tek parça!

12 Ekim 2022 Çarşamba 19:54 - Güncelleme:
Gecenin Ucunda 2. bölüm izle! Gecenin Ucunda 2. bölüm tek parça izle!
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Gecenin Ucunda dizisi 2. bölümüyle ekrana geldi. Star Tv'de yayınlanan Gecenin Ucunda dizisinin yeni bölümünde Macide, şifalı elleriyle Nini'yi büyük beladan kurtarınca, bir hafta önce kovulduğu Işık Yalısı'nın kapısından içeri bu kez bir kahraman olarak girer. Peki şimdi ne olacak? İşte Gecenin Ucunda 2. bölüm izleme bağlantısı ve yeni bölümde yaşananlar...

GECENİN UCUNDA 2. BÖLÜM İZLE!

Gecenin Ucunda, iş hayatında mutlu olamayıp başkalarını iyileştirmenin peşine düşen macide'nin kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girmesini konu alıyor.

GECENİN UCUNDA 2. BÖLÜM ÖZETİ

Macide, Kazım tarafından kovulmanın şokunu atlatamadan Ankara'dan gelen haberle bir darbe daha yer. Annesi, kumar baskınında gözaltına alınmıştır.

Kazım'ın Macide konusundaki kararı Işık Ailesi'ne bomba gibi düşer. Herkes Ahmet'in ne yapacağını merak ederken Ahmet gizli planını uygulamaya başlar. Bir yandan Macide'ye kendini affettirmeye çalışırken diğer yandan Kazım'ı düşüreceği tuzağı hazırlamaktadır.

Macide, şifalı elleriyle Nini'yi büyük beladan kurtarınca, bir hafta önce kovulduğu Işık Yalısı'nın kapısından içeri bu kez bir kahraman olarak girer.

GECENİN UCUNDA DİZİSİ OYUNCULARI

Gecenin Ucunda dizisinin oyuncu kadrosunda; Neslihan Atagül, Kadir Doğulu, Zuhal Olcay, Tuba Ünsal, Bertan Asllani, Özge Özder, Kaan Taşaner, Bestemsu Özdemir, Levent Özdilek, Ebru Aykaç, Şencan Güleryüz, Aysun Metiner, Gonca Yakut, Aleyna Özgeçen, Abdulkerim İlhan, Hazal Şenel, Seyda Bayram, Cem Avnayim, Tugay Bahşi, Ufuk Tevge, Kuzey Kaya, Ubeyt Ünal, Oya Ünal yer alıyor.

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