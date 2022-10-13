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Medya

12 Ekim 2022 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı? Kuruluş Osman, O Kız, Bir Peri Masalı reyting sıralaması

12 Ekim 2022 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları merak ediliyor. Haftanın üçüncü gününde akşam kuşağında televizyonlarda; O Kız, MasterChef Türkiye, Bir Peri Masalı, Gecenin Ucunda, Mükemmel Eşleşme (final) ve Kuruluş Osman dizisi izleyiciyle buluştu. Peki Çarşamba reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 12 Ekim 2022 reyting sonuçları

13 Ekim 2022 Perşembe 09:39 - Güncelleme:
12 Ekim 2022 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı? Kuruluş Osman, O Kız, Bir Peri Masalı reyting sıralaması
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12 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Çarşamba akşamı Kanal D'de O Kız, ATV'de Kuruluş Osman, Star TV'de Gecenin Ucunda, Fox TV'de Bir Peri Masalı dizilerin yeni bölümleri yayınlandı. TRT1'de ise Mükemmel Eşleşme dizisi final bölümüyle ekrana geldi. TV8'de MasterChef Türkiye heyecanı yaşanırken, Show TV'de Atla Gel Şaban ve Züğürt Ağa sinema filmleri seyirciyle buluştu. Peki Çarşamba reyting sonuçları nasıl şekillendi? İşte 12 Ekim 2022 Çarşamba reyting sıralaması

12 EKİM 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

12 Ekim tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Çarşamba akşamının reyting sonuçlarında ise Total'de birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Kuruluş Osman Özet, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Masterchef Türkiye, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Masterchef Türkiye, üçüncü sırada Kuruluş Osman özet yer aldı.

12 Ekim reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

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