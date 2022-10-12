O Kız 4. Bölümüyle Kanal D'de ekrana geldi. Yönetmenliğini Özlem Günhan'ın üstlendiği dizinin senaryosunu Sırma Yanık kaleme alıyor. O Kız 4. bölümde Çaresiz kalan Zeynep ne yapacağını bilemez bir haldedir. Artık tek çıkış yolu kalmıştır. Sitare ve Ozan'ın teklifini kabul etmektir. Zeynep, Ozan ve Sitare'nin teklifini kabul edecek mi? O Kız 4. Bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. O Kız 4. bölüm full izle!

O KIZ 4. BÖLÜM İZLE

O Kız, heyecan dolu yeni bölümleri ile her çarşamba akşamı Kanal D'de...

O KIZ 4. BÖLÜM FULL İZLE!

Kanal D'nin, yapımı Content House tarafından gerçekleştirilen, sezonun iddialı dizisi "O Kız" yeni bölümüyle ekrana geldi. İzleyicinin büyük beğenisini kazanan dizinin yönetmenliğini Özlem Günhan üstlenirken, senaryosunu ise Sırma Yanık kaleme alıyor.

O KIZ 4. BÖLÜM ÖZETİ

O Kız'ın 4. bölümünün konusu şöyle;

Zeynep yanlışlıkla Hakkı'nın arabasına biner. Korkulu anlar yaşarken para meselesinin iç yüzünü de öğrenir. Ancak Hakkı'dan kurtulup arabadan inmesi kolay değildir.

Zeynep perişan halde mahalleye dönerken Kadir ve Ozan da arabayla dolaştıktan sonra tekrar mahalleye ulaşmıştır.

Babasıyla evden atılmış olması ve öğrendiği her şey Zeynep'i hayat karşısında çaresiz bırakır. Bu çaresizlik Sitare'nin teklifini kabul etmesine yetecek midir?

ZEYNEP YENİ BİR YOL AYRIMINDA!

Zeynep, hayatında yeni bir döneme başlamak adına çok önemli bir yol ayrımına geliyor. Sitare, her şeye rağmen Zeynep'i ikna edip elindeki gücü korumak istiyor. Zeynep'in vereceği karar tüm ailesini yakından ilgilendiriyor.

Kadir parayı Nimet'e verdiğine kimseyi inandıramaz. Zeynep babasının asla yalan söylemeyeceğini bilir ama Nimet geri adım atmaz. Kaybolan para Zeynep ve Kadir için aile içindeki ortamı her geçen gün daha dayanılmaz hale getirir.

Bunlar yaşanırken birbirlerinin ailelerinden habersiz olan İpek ve Salih ise görüşmeye başlar. En sevdikleri insanlar karmaşık bir ilişkinin içindeyken, Salih, Mine ile arasındaki toksik ilişkiden kurtulup İpek'le gerçek bir ilişki kurmayı başarabilecek midir?

Bu arada Fevzi ile konuşan Hakkı, Zeynep'ten vazgeçmediğini söyleyince işler daha da karışır. İsmail'in hastaneden çıkıp eve dönüşü, Zeynep'i herkesin iyiliği için kendisini feda etmek zorunda bırakır. Ama verdiği kararı sonuna kadar uygulaması o kadar da kolay değildir.

ZEYNEP, OZAN VE SITARE'NIN TEKLIFINI KABUL EDIYOR!

Çaresiz kalan Zeynep ne yapacağını bilemez bir haldedir. Artık tek çıkış yolu kalmıştır. Sitare ve Ozan'ın teklifini kabul etmek...

O KIZ OYUNCULARI

O Kız'ın oyuncu kadrosunda; Erkan Petekkaya (Kadir), Sezin Akbaşoğulları (Sitare), Cengiz Orhonlu(Ozan), Dilin Döğer (Zeynep), Macit Koper (İsmail), Asiye Dinçsoy (Türkan), Orhan Kılıç (Fevzi), Ayten Uncuoğlu (Fatma), Münire Apaydın (Nimet), Ilgın Çakır (Mine), Melih Selçuk (Salih), Ece Efe(İpek), Göktuğ Yıldırım (Mustafa), Cem Kurtoğlu (Arkın), Deniz Bakacak (Seda), Mustafa Konak (Yusuf), Nehir Gökdemir (Esma), Zeynep Sönmez (Seher) rol alıyor.