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Gelsin Hayat Bildiği Gibi 20. bölüm full izle! Gelsin Hayat Bildiği Gibi 20. bölüm izle!

Gelsin Hayat Bildiği Gibi, 20. bölümüyle ekrana geldi. Yönetmenliğini Altan Dönmez'in üstlendiği, senaryosunu Gani Müjde'nin kaleme aldığı, dram ve gençlik türündeki Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin 20. bölümünde Sadi, Songül'deki değişimi çözmeye çalışırken, Songül de Melike'den Sadi'nin ve Derya'nın telefon sinyalini araştırmasını ister. Melike'nin getirdiği sonuçlar Songül'ü bir kez daha üzer. İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi 20. Bölüm full izleme bağlantısı

1 Aralık 2022 Perşembe 20:41 - Güncelleme:
Gelsin Hayat Bildiği Gibi 20. bölüm full izle! Gelsin Hayat Bildiği Gibi 20. bölüm izle!
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'Gelsin Hayat Bildiği Gibi, 20. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Show Tv'de ekrana gelen dizinin yeni bölümünde Songül'ün buluşmak için verdiği adrese giden Sadi her sırrın bir gün açığa çıkacağını bir kez daha öğrenir ve bu kez yalnız değildir. Gelsin Hayat Bildiği Gibi 20. Bölüm izlemek için haberimizdeki bağlantıya tıklayın. Gelsin Hayat Bildiği Gibi 20. bölüm full izle!

GELSIN HAYAT BILDIĞI GIBI 20. BÖLÜM İZLE!

Yapımını BKM'nin üstlendiği, proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde'ye ait olan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin yönetmenliğini Altan Dönmez üstleniyor.

GELSIN HAYAT BILDIĞI GIBI 20. BÖLÜM FULL IZLE YOUTUBE

Başrollerinde Ertan Saban, Özge Özberk ve Devrim Özkan'ın yer aldığı Gelsin Hayat Bildiği Gibi, her perşembe Show Tv'de.

GELSIN HAYAT BILDIĞI GIBI 20. BÖLÜM ÖZETI

Show Tv'de yayınlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin yeni bölümünde Sadi, Songül'deki değişimi çözmeye çalışırken, Songül de Melike'den Sadi'nin ve Derya'nın telefon sinyalini araştırmasını ister. Melike'nin getirdiği sonuçlar Songül'ü bir kez daha üzer.

Kıvanç ve Derya'nın birbirlerine karşı olan hisleri günden güne güçlenirken, Derya'nın yemek teklifine verdiği cevap Kıvanç'ın kariyeri hakkında şaşırtan bir karar almasına neden olur. Bu karar Derya'nın fikrini değiştirmeye yetecek midir?

Servet, Gizem ve Türkan'ı evden göndermek ve oğlunu kurtarmak için kimsenin beklemediği bir adım atarak Kadri'yle iletişime geçilmesini sağlar. Kadri'nin öfkesiyle neler yapabileceğini hesaba katmayan Servet, en büyük cezayı kendine kestiğinden habersizdir.

Songül'ün buluşmak için verdiği adrese giden Sadi her sırrın bir gün açığa çıkacağını bir kez daha öğrenir ve bu kez yalnız değildir.

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