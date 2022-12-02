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Medya

1 Aralık 2022 Perşembe reyting sonuçları: Aldatmak, Camdaki Kız, Gelsin Hayat Bildiği Gibi reyting sıralaması

1 Aralık 2022 Perşembe reyting sonuçları: Dün akşam televizyonlarda; Aldatmak, Camdaki Kız, Bıçaklar Çekildi, Recep İvedik 4, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Dünya Kupası maçları, 3'te 3 ve MasterChef Türkiye programı ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Perşembe akşamı en çok ne izlendi? İşte Perşembe dizilerinin reyting listesi

2 Aralık 2022 Cuma 09:48 - Güncelleme:
1 Aralık 2022 Perşembe reyting sonuçları: Aldatmak, Camdaki Kız, Gelsin Hayat Bildiği Gibi reyting sıralaması
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1 Aralık reyting sonuçları TİAK tarafından açıklanıyor. Perşembe Kanal D'de Camdaki Kız, ATV'de Aldatmak, Show TV'de ise Gelsin Hayat Bildiği Gibi isimli dizilerin yeni bölümleri seyircinin karşısına çıktı. Aynı saatlerde Fox TV'de Recep İvedik 4 filmi yayınlanırken, TV8'de MasterChef Türkiye'de heyecanlı dakikalar yaşandı. TRT1'de ise 3'te 3 programı izleyiciyle buluştu. Peki en çok ne izlendi? İşte 1 Aralık 2022 reyting sonuçları

1 ARALIK 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

1 Aralık tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Perşembe akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada Kanal D'de izleyiciyle buluşan "Camdaki Kız", ikinci sırada TRT1'de ekrana gelen "Portekiz-Gana FİFA 2022 Dünya Kupası Karşılaşması", üçüncü sırada Atv'de yayınlanan "Aldatmak" yer aldı.

AB'de ise 1. sırada "Camdaki Kız", 2. sırada "Portekiz-Gana FİFA 2022 Dünya Kupası Karşılaşması" 3. sırada TRT1'de yayınlanan "Brezilya-Sırbistan FİFA 2022 Dünya Kupası Karşılaşması" yer aldı.

20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada Portekiz Gana Dünya Kupası karşılaşması, ikinci sırada Camdaki Kız, üçüncü sırada ise Brezilya Sırbistan maçı yer aldı.

1 Aralık reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

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