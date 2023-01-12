Gelsin Hayat Bildiği Gibi 25. bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Yönetmenliğini Altan Dönmez'in üstlendiği, senaryosunu Gani Müjde'nin kaleme aldığı, dram ve gençlik türündeki Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin 25. son bölümünde Yılan ekibi Kırdarların başındaki isme ulaşırken Servet'in evine giden Songül ile Sadi, Gizem'le karşılaşıyor. Peki şimdi ne olacak? İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi 25. Bölüm full izleme linki ve son bölümde yaşananlar

GELSIN HAYAT BILDIĞI GIBI 25. BÖLÜM FULL IZLE SHOW TV

Yapımını BKM'nin üstlendiği, proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde'ye ait olan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin yönetmenliğini Altan Dönmez üstleniyor.

GELSİN HAYAT BILDIĞI GIBI 25. BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Başrollerinde Ertan Saban, Özge Özberk ve Devrim Özkan'ın yer aldığı Gelsin Hayat Bildiği Gibi, her perşembe saat 20.00'da Show Tv'de.

GELSIN HAYAT BILDIĞI GIBI 25. BÖLÜM ÖZETI

Show Tv'de yayınlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin yeni bölümünde Sadi ve Songül'ün teknede yaşadığı zor anların ardından Yılan ekibiyle bir toplantı yapılır.

Serdar'ın avukatı Vedat'ın adresinde bulunmaması organizenin avukata ulaşmasını engellerken muhbirlerden elde edilen bilgiler Taylan ve Songül'ü hiç alışık olmadıkları bir dünyayı ziyaret etmek zorunda bırakır.

Aygün'ün Melek'i eve döndürme planı sonunda işe yarar ama bu sefer Aygün için hiçbir şey beklediği gibi gitmeyecektir. Gizem'in tamirhaneye yaptığı sürpriz ziyaret Araz'ın hoşuna giderken konuşma sonundaki Araz'ın hamlesi Gizem'in aklını iyice karıştırır.

Yeni delillerin değerlendirilmesi için toplanan mahkeme sonucunda evine dönen Mert, Kıvanç'la ilgili öğrendiği gerçekler karşısında ne yapacağını bilemez.

Taylan ve başsavcı ulaştıkları delillerle bazı gerçeklerin farkına varır. Sadi ve Songül ise yarım bıraktıkları ziyareti tamamlamak üzere röportaj için Servet'in köşküne gelmişlerdir.

Köşkteki tek silahlı kişinin Servet olmaması Sadi ve Songül'ü zor bir durumda bırakır. Sadi'nin kimliği açığa çıkacak mıdır?