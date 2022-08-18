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Dizi

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 5. bölüm izle tek parça! Gelsin Hayat Bildiği Gibi 5. bölüm full izle!

'Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi 5. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. 'Show Tv'de ekrana gelen Gelsin Hayat Bildiği Gibi 5. bölümde Araz ve Mert arasında gerilimin tırmanıyor. Sadi'nin “Sence ben bir kadını mutlu edecek bir adam mıyım?” sözleri ise dikkat çekti. Sadi Payaslı'nın başı belada mı? Gelsin Hayat Bildiği Gibi 5. Bölüm izlemek için haberimizdeki bağlantıya tıklayın. Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi 5. bölüm full izle!

18 Ağustos 2022 Perşembe 20:32 - Güncelleme:
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Gelsin Hayat Bildiği Gibi' 5. bölümüyle SHOW TV'de ekrana geldi. Yeni dizi Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin 5. bölümünde Duygu dolu anların yaşanıyor. Derya'yı gören Sadi büyük bir yıkım yaşarken, Sadi'nin arabasının kaza yapması Songül'ü derinden sarsıyor. İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi 5. Bölüm izleme bağlantısı ve yeni bölümde yaşananlar... Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi 5. bölüm full izle!

GELSIN HAYAT BILDIĞI GIBI 5. BÖLÜM FULL IZLE!

Yapımını BKM'nin üstlendiği, proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde'ye ait olan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin yönetmenliğini Altan Dönmez üstleniyor.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 5. BÖLÜM IZLE ÖZETI

Show Tv'de yayınlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin yeni bölümünde Geçmişiyle tüm bağlarını koparıp yeni bir sayfa açtığını düşünen Sadi Payaslı, Derya'yı görünce ne yapacağını bilemez.

Payaslı geçmişiyle geleceği arasında sıkışmışken aynı esnada Derya ve Songül'ün bir deniz kenarında onun için gözyaşı döktüğünden habersizdir.

Avukatından davasıyla ilgili iyi haber bekleyen Melek belirlenen duruşma tarihiyle neye uğradığını şaşırır. Melek ıslahevine dönme ihtimali ortaya çıkınca kendisi ve ilişkisi hakkında bir karar verir.

Mert okuldan ayrılma ihtimaline karşılık Gizem'le son kez konuşmak için genç kızın evine gider. Fakat Gizem'in kapısına gelen tek kişi Mert değildir. Araz'la giriştikleri kavgada Gizem ilk kez taraf tutacaktır.

Aylin eve dönüşü onuruna düzenlenen partiye arkadaşlarını da çağırır. Kira borcunu ödeyebilmek için herkesten gizli işe giren Gizem, bu partide garson olarak görevlendirilince ortalık iyice karışır.

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