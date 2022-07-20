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Dizi

Gizli Saklı 6. Bölüm izle full! Gizli Saklı 6.bölüm izle tek parça!

Gizli Saklı 6. Bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Yönetmen koltuğunda Şahin Altuğ'un oturduğu Gizli Saklı dizisinin yeni bölümü FOX TV'de ekrana geldi. Gizli Saklı 6. Bölümde Tarık'ın beklenen teslimatı gerçekleşirken Yaz'ın dalgınlığı operasyonu tehlikeye sokar. Gizli Saklı 6. Bölüm izle full bağlantı haberimizde yer alıyor. Gizli Saklı 6.bölüm izle tek parça!

20 Temmuz 2022 Çarşamba 20:00 - Güncelleme:
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Gizli Saklı 6. Bölümüyle ekrana geldi. Başrollerinde; Sinem Ünsal ve Halit Özgür Sarı'nın yer aldığı Gizli Saklı, 6. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi, her hafta çarşamba akşamı FOX TV'de ekrana geliyor. Gizli Saklı 6.bölüm izle tek parça halinde haberimizde yer alıyor. Gizli Saklı 6. Bölüm izle full!

GIZLI SAKLI 6. BÖLÜM IZLE FULL

Gizli Saklı dizisi 6. bölümüyle ekrana geldi. Yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkan romantik komedi türündeki dizinin yeni bölümü ekrana geldi. İşte Gizli Saklı 6. bölüm özeti...

GİZLİ SAKLI 6. BÖLÜM ÖZETİ

No:9 Productions imzası taşıyan yaz sezonunun yeni dizisi Gizli Saklı tüm heyecanıyla ekranlarda yer almaya devam ediyor.

Gizli Saklı'nın 6. bölümünde Tarık, beklenen teklifini yapmak üzereyken odada karşılaştıkları dinleme cihazı ortalığı iyice karıştırır.

Levent, ustalıkla dinleme cihazıyla ilgili şüpheleri kendisinden uzaklaştırırken Tarık ve Adem'in aklında dinleme cihazını kimin koyduğuyla ilgili yeni soru işaretleri oluşur.

Bu sırada Aynur, ısrarlarına devam ederek kızının kınasını yapar. Düğünü yapmak konusunda da ısrarcıdır.

Sadullah amir olanları öğrenir. Tarık'ın beklenen teslimatı gerçekleşirken Yaz'ın dalgınlığı operasyonu tehlikeye sokar.

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