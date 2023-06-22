Gülcemal dizisi 11. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. FOX TV'de ekrana gelen dizinin 11. bölümünde Deva ve Gülcemal'in evlilik haberi herkeste bir şok dalgası yaratırken Gülendam ve Mert için cehennemin kapılarını açacaktır. Başrollerinde Murat Ünalmış ve Melis Sezen'in yer aldığı dizide, Annesinin küçükken terk edip karanlık bir canavara dönüştürdüğü Gülcemal (Murat Ünalmış) ile Deva'nın (Melis Sezen) nefretle başlayan aşkını konu alıyor. İşte kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Gülcemal 11. bölüm izleme sayfası

GÜLCEMAL 11. BÖLÜM İZLE!

Gülcemal dizisi, Annesinin küçükken terk edip karanlık bir canavara dönüştürdüğü Gülcemal (Murat Ünalmış) ile güzeller güzeli Deva'nın (Melis Sezen) nefretle başlayıp giderek ateş, tutku ve fırtınanın girdabına savrulan aşkını konu alıyor.

Gülcemal dizisi yeni bölümüyle Perşembe saat 20.00'de FOX TV'de...

GÜLCEMAL 11. BÖLÜM ÖZETİ

Gülcemal 11. bölümde; Evliliğin ardından Gülcemal'in içinden saklamaya çalıştığı o canavar çıkmıştır.

Deva yeni tanıdığı bu canavarın yanından kurtulmak ister. Ancak bu evlilikten kurtulmak artık o kadar kolay değildir.

Deva ve Gülcemal'in evlilik haberi herkeste bir şok dalgası yaratırken Gülendam ve Mert için cehennemin kapılarını açacaktır.

Gülcemal hoyratlığı ile evi yaşanmaz hale getirir. Mert bir kaçma planı yapar. Bu evlilikten hiç memnun olmayan Zafer ise Deva'yı Gülcemal'den almaya yemin etmiştir adeta. Deva'yı hiç görmediği öz babasıyla tanıştırmaya karar verir.

Gülcemal dizisinde; Murat Ünalmış, Melis Sezen, Edip Tepeli, Nilay Erdönmez, Atilla Şendil, Cahit Gök, Nilüfer Açıkalın, Samet Kaan Kuyucu, Meltem Akçöl, İpek Ayaz Kortunç, Sabahattin Yakut, Gökçem Çoban, Melike Küçük ve Ayda Aksel gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.