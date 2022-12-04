Güzel Günler, 5. bölümüyle Show TV'de ekrana geldi. Başrollerinde Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı ve Olgun Toker gibi oyuncuların yer aldığı Güzel Günler'in 5. Bölümünde Füsun ve Feyyaz, Kıymet'in menemen dükkanına müşteri çekebilmek için eğlenceli bir video çekiyor. Füsun'un şarkı söylediği, Feyyaz'ın da ona destek olduğu sahnede videoyu internete yükleyen ikili neler yaşayacak? Güzel Günler 5. bölüm izleme bağlantısına haberimizden ulaşabilirsiniz. Güzel Günler 5. Bölüm full izle!

GÜZEL GÜNLER 5. BÖLÜM İZLE!

Güzel Günler dizisinin yönetmen koltuğunda Osman Taşçı otururken, senaryosu Selin Tunç kaleme alıyor.

GÜZEL GÜNLER 5. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Show TV'nin yapımını TMC'nin, yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği yeni dizisi Güzel Günler'in 5. bölümde Selma ve Mihran ayrı durmaya çalışsa da miras konusu onları bir araya getirir.

Atakan, Altan için gemileri yakmaya hazırlanırken; bir yandan Ayşim bir yandan da Hakim'le uğraşmak zorunda kalan Kıymet dükkânı Füsun'a emanet eder. Bunu fırsat bilen Füsun, Feyyaz'la birlikte ortalığı karıştıracak bir projeye girişir.

Leylim'in hastalanması evin kapılarının Selma ve kardeşine gizlice açılmasına ve ailenin yeniden karışmasına sebep olur!

Yapımcılığını TMC Yapım, Erol Avcı'nın üstlendiği, yönetmenliğini Osman Taşçı'nın yaptığı, Selin Tunç tarafından kaleme alınan 'Güzel Günler' beşinci bölümüyle Pazar saat 20.00'de Show TV'de!