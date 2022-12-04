Yargı, 46. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisinin son bölümde Serdar'ın ölümü Ilgaz ve Ceylin'de şüphe uyandırır. Olayın detaylarını araştıran ikili şok gerçekle karşı karşıya kalıyor. Her şeyi öğrenen Ilgaz mesleği bırakma raddesine geliyor! Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği Yargı 46. bölüm PuhuTv ve Kanal D izleme linkleri haberimizde. Yargı 46. bölüm full izle!

YARGI 46. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA (KANAL D)

Kanal D'nin, yapımını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz'in paylaştığı, reyting rekortmeni dizisi Yargı, 46. bölümü ile ekrana geldi. Yargı'nın 46. bölümüne Serdar cinayetiyle ilgili gelişmeler damga vurdu. Peki Yargı'nın son bölümünde başka neler yaşandı? İşte Yargı 46. bölüm özeti...

YARGI SON BÖLÜM FULL İZLE!

Başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun yer aldığı Yargı dizisi, yeni sezonda nefes kesen bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Yargı'nın bu hafta ekrana gelen son bölümünde Ilgaz ve Ceylin her şeyi öğreniyor..:

YARGI 46. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yargı 46. bölümde; Ceylin de Ilgaz da, iki ayrı koldan cinayete giden iplerin birer ucunu tutmuşlarsa da; gerçeğe ulaşmaları için önlerinde onları bekleyen çok fazla yalan ve bilinmezlik vardır.

İkisi de ailelerinden yana büyük hayal kırıklığına uğrayacaklarından habersizdir.

Yekta bir yandan Serdar cinayetiyle ilgili ekibi zora düşürecek ne varsa elinden geleni yaparken, bir yandan da başta Haluk olmak üzere onu sıkıştıran herkesle mücadele etmek zorundadır.

Pars ve Derya, Pars'ın hayal ettiğinden çok farklı bir dönüm noktasına gelirler. Merdan ise iki aileyi ne olursa olsun bir arada tutmak için yeni bir plan yapar.

Olaylar zinciri bir felakete doğru sürüklenirken, kendi içlerinde ve adalet yolunda iyice sıkışan aile için artık bir karar verme zamanıdır. Ancak verilen bu karar Ilgaz ve Ceylin'de telafisi mümkün olmayan yaralar açacaktır.