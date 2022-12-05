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Medya

4 Aralık reyting sonuçları: Yargı, Kim Milyoner Olmak İster, Güzel Günler reyting sıralaması

4 Aralık 2022 Pazar reyting sonuçları: Dün akşam televizyonlarda; Yargı, Kim Milyoner Olmak İster, Güzel Günler, Çok Güzel Hareketler 2, Tozluyaka, Masterchef Türkiye, Dünya Kupası maçları ve 3'te 3 programı ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Pazar akşamı en çok ne izlendi? İşte Pazar dizilerinin reyting listesi

5 Aralık 2022 Pazartesi 09:44 - Güncelleme:
4 Aralık reyting sonuçları: Yargı, Kim Milyoner Olmak İster, Güzel Günler reyting sıralaması
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4 Aralık reyting sonuçları TİAK tarafından açıklanıyor. Pazar akşamı TRT1'de Dünya Kupası Son 16 Karşılaşması "Fransa-Polonya" ve "İngiltere-Senegal" karşılaşmaları, Kanal D'de Yargı, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster, Show Tv'de Güzel Günler, Star Tv'de Çok Güzel Hareketler 2, FOX Tv'de Tozluyaka ve TV8'de Masterchef Türkiye ekrana geldi. Peki Pazar akşamı en çok ne izlendi? İşte 4 Aralık 2022 reyting sonuçları

4 ARALIK 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

4 Aralık tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Pazar akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada İspanya Almanya Dünya Kupası karşılaşması, ikinci sırada Yargı, üçüncü sırada Hırvatistan Kanada Dünya Kupası karşılaşması yer aldı.

AB Grubunda birinci sırada İspanya Almanya Dünya Kupası karşılaşması, ikinci sırada Yargı, üçüncü sırada Hırvatistan Kanada Dünya Kupası karşılaşması yer aldı.

20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada İspanya Almanya Dünya Kupası karşılaşması, ikinci sırada Yargı, üçüncü sırada Hırvatistan Kanada Dünya Kupası karşılaşması yer aldı. 4 Aralık reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

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