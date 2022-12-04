Tozluyaka 23. bölümüyle izleyicisini ekran başına kilitledi. Yapımcılığını Fatih Aksoy ile Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği gençlik dizisi Tozluyaka'nın son bölümünde; yaşanan olaylardan sonra Ali'nin Berk'e tavrı da sertleşir. Kıskançlıklar ve iki kardeşin yeniden filizlenen düşmanlıkları başlar. Tozluyaka 23. bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Tozluyaka 23. Bölüm full izle tek parça!

TOZLUYAKA 23. BÖLÜM FULL IZLE TEK PARÇA!

Tozluyaka dizisinde zengin ve fakir öğrencilerin sınıf farkını anlatan bir hikaye işleniyor.

TOZLUYAKA 23. BÖLÜM ÖZETİ

FOX TV'de yayınlanan gençlik dizisi Tozluyaka'nın son bölümünde; Berk'in hisleri karman çorman haldedir. Mavi'yi öpmesiyle başlayan yeni hikayesi bir peri masalı mı yoksa içinden çıkılmaz bir kabus mu olacaktır?

Tüm bu yaşananlar sonrası Ali'nin Berk'e tavrı da sertleşir. Kıskançlıklar ve iki kardeşin yeniden filizlenen düşmanlıkları başlar.

Önder çıkmak üzere olduğu yolculuğun yanlış olduğunu Ali sayesinde anlar. Hatasını telafi etmek ister ama Derya için bu öyle hemen affedilecek bir durum değildir. Bu defa herkes kendi seçimlerinin bedelini ödüyordur.

ÖNCEKİ BÖLÜMDE NE OLDU?

Derya'nın evlenmesi Önder'i çok sarsmıştır ve kırgınlığını gizleyemiyordur. Oysa Derya'nın kalbindeki tek kişi Önder'dir. Ama bunun zorunlu bir evlilik olduğunu bilmesi yine de bazı kararlar almasının önüne geçemez Önder'in. Onu bu yoldan döndürmeye çalışacak kişi ise hiç ummadığı biri olacaktır.

Mavi'yi terk eden ailesini bulmaya çalışan Ali, Arap ve Zeyno ise büyük hayal kırıklığı yaşarlar. Ali bir seçim yapmak zorundadır. Ne var ki bu seçim hiç farkında olunmayan gizli bir kapının da kilidini açar. Berk'in bile haberinin olmadığı gizli hisleri gün yüzüne çıkarır. Uyuyan devi uyandıracaktır.

TOZLUYAKA OYUNCULARI

Tozluyaka oyuncu kadrosunda Nilsu Berfin Aktaş ve Burak Dakak gibi genç oyuncular yer alıyor. Yapımcılığını NTC Medya'nın ve yönetmenliğini Semih Bağcı'nın üstlendiği Tozlu yaka dizisinde zengin ve fakir öğrencilerin etkileyici hikâyeleri anlatılıyor.