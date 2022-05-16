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Dizi

Hakim 6. Bölüm full izle! Hakim son bölüm izle 5. bölüm Youtube!

Hakim dizisi, 6.bölümüyle Atv'de izleyici karşısına çıktı. Hakim'inekrana gelen son Bölümünde Ömer Arif için sorunlar asıl şimdi başlamıştır. Hakim 6. bölümde Azem'in Ömer Arif'e söylediği 'Oğlunun yaptığını öğrenemeyeceğimi mi sandın hakim bey?' sözü damga vurdu. Azem gerçeği öğrenecek mi? Yoksa bu bir kabus mu? İşte Hakim son bölüm izleme linki ve 5. bölüm özeti. Hakim 6. Bölüm full izle Youtube!

16 Mayıs 2022 Pazartesi 20:28 - Güncelleme:
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Hakim 6. bölümüyle izleyenlere gergin anlar yaşattı. atv'de yayınlanan dizinin başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan, Uğur Yücel ve Yurdaer Okur yer alıyor. Hakim'in 6. bölümünde Azem, Ömer Arif'e karanlık bir teklifle gelir. Bu teklif Ömer Arif'in meslek hayatına büyük bir darbe vuracak niteliktedir. Hakim 6. Bölüm full izle! Hakim 6. bölümü izlemek için Youtube ve atv bağlantılarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Hakim son bölüm izle Youtube!

HAKİM 6.BÖLÜM İZLE ATV!

Limon Film imzalı dizide, işini yıllar boyunca adaleti sağlamak adına yapan bir hakimin oğlu için yaptıkları gözler önüne seriliyor.

HAKİM SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE (6. BÖLÜM)

Hakim 6. bölüme işler karışıyor....

HAKİM 6. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Atv'de yayınlanan dizinin ekrana gelen son bölümünde Metehan polisler tarafından alınınca işler iyice karışır.

Demirkıran Ailesi oğullarını kurtarmak için her şeyi yapar. Fakat Metehan'ın pislikleri bir bir açığa çıkmaya devam eder.

Hakim 6. bölümde Yasemin kaçırılmanın şokunu yavaş yavaş atlatırken bunu yapanların peşine düşer.

Gülbahar'ın mahallesinde işler iyice karışır. Gülbahar'ın insanlarına dışarıdan bir el uzanır ve yenge kendi hükmünü sorgulamaya başlar.

Ömer Arif için sorunlar asıl şimdi başlamıştır. Azem bir nefes uzağındadır.

Azem, Ömer Arif'e karanlık bir teklifle gelir. Bu teklif Ömer Arif'in meslek hayatına büyük bir darbe vuracak niteliktedir.

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